Край на пържените храни в детските градини и ясли

В седмичното меню на децата трябва да присъстват най-малко три вида пресни зеленчуци

В детските заведения няма да се предлагат пържени храни. Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. В седмичното меню на децата трябва да присъстват най-малко три вида пресни зеленчуци и най-малко три вида пресни плодове, а консервираните зеленчуци и плодове да не съдържат консерванти, подсладители и оцветители. Предлаганите мармалади от плодове и конфитюри с плодово съдържание ще трябва да съответстват на "екстра качество". Предвижда се ежедневно включване в менюто на най-малко 350 грама кисело или прясно мляко и на най-малко 35 грама сирене и/или кашкавал при целодневно хранене. Кравето прясно и кисело мляко трябва да бъде със съдържание на мазнини от 3.0 до 3.6 процента, като два дни седмично се включва кисело мляко с 2 процента мазнини и/или прясно мляко с 1.5 процента мазнини. Айранът ще се предлага без добавена сол. Не се допуска предлагане на подсладени пресни и кисели млека, освен когато млеката са с добавен плодов компонент, какао, овесени ядки, като подслаждането трябва да е с натурални подсладители. В детските заведения няма да се предлага прясно, кисело мляко и млечни продукти с изкуствени подсладители, оцветители, консерванти, ароматизанти и имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. Месото, което ще се предлага на децата, трябва да е охладено, като телешкото и свинското - да са без видими тлъстини, сухожилия и кости, а птичето месо - без кожа. Няма да се предлага солена, пушена, сушена, маринована или консервирана по друг начин риба и хайвер. В проекта се предвижда да не се допускат храни, съдържащи хидрогенирани, напълно и/или частично, мазнини. източник: dnes.dir.bg Още за: храни градини ясли Още от: България и свят



