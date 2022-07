Когато Акие Мацузаки се омъжва за Шиндзо Абе, тогава изгряващ политически помощник, през 1987 г., тя следва пътя, добре утъпкан от японските съпруги и се отказва от работата си в най-голямата рекламна агенция в страната.

Но за повече от три десетилетия брак – включително девет години като първа дама на Япония – тя се оказа всичко друго, но не и конвенционална политическа съпруга.



В Япония Акие Абе е най-известна със своите откровени и прогресивни възгледи. За разлика от своите предшественици, тя отказва да остане в сянката на съпруга си. Вместо това светската личност изработва публична роля за себе си в стил, по-близък до американските първи дами.

60-годишната Акие Абе овдовя в петък, след като бившият японски министър-председател беше смъртоносно прострелян посред бял ден, докато изнасяше реч в град Нара, при убийство, което шокира и разгневи нацията.

В петък тя предприе едночасово пътуване с влак, за да се втурне при съпруга си в болница в Нара. На следващия ден тя върна тялото му в Токио с кола. В понеделник тя скърбеше заедно с роднини и гости в храма Зоджо-джи. През всичко това Акие Абе остана външно спокойна и тиха, когато се появява публично

Днес тя е домакин на частно погребение, което ще бъде последвано от по-големи церемонии на по-късна дата.

След като съпругът й подаде оставка като министър-председател през декември 2020 г., Акие Абе изчезна от публичното пространство. Сега тя отново е в светлината на прожекторите - и нацията ще гледа към нея, докато скърби за смъртта на своя съпруг.

"Домашната опозиционна партия" на Абе

"Акие Абе, като първа дама, със сигурност не приличаше на много от своите предшественици", казва Тобиас Харис, старши сътрудник за Азия в Центъра за американски прогрес, пред CNN.

Нейната подкрепа за прогресивни каузи, свободен начин на живот и жизнерадостна увереност накараха японската публика да я обикне. Сред японските медии Акие Абе си спечели прозвището "домашната опозиционна партия" на Шиндзо Абе.

Със склонност да изразява мнението си, тя открито оспори редица политики на съпруга си - от стремежа му към ядрена енергия до търговското споразумение за Транстихоокеанското партньорство. През 2016 г. тя се срещна с протестиращи в Окинава, които се противопоставиха на разширяването на базата на морската пехота на Съединените щати, която Шиндзо Абе подкрепи.

"Искам да подхвана и предам възгледи, които не достигат до съпруга ми или неговия кръг", каза тя пред Bloomberg през 2016 г. "Това е малко като опозиционна партия, предполагам".

Нейните прогресивни възгледи понякога изглеждаха в противоречие с по-консервативните ценности. Акие Абе е активен защитник на правата на ЛГБТК обществото. Тя се присъедини към гей парада в Токио през 2014 г. Първата дама също така подкрепи употребата на медицинска марихуана, като позира за снимки в обширно поле с канабис през 2015 г.

Акие Абе бе въвлечена в случайни противоречия, включително скандал около тъмна сделка за продажба на земя, включваща националистическо училище, с което тя имаше връзки.

Въпреки често противоположните си възгледи, двойката имаше любяща връзка - и Акие Абе не се притесняваше да уведоми обществеността. Двойката често се държеше за ръце, когато слизаше от самолета по време на официалните си задгранични пътувания - публична проява на обич, рядко срещана в политическите кръгове на Япония.

Шиндзо Абе често се появяваше в публикациите на Акие Абе в Instagram, усмихвайки се до нея на събития или на случайни разходки, галейки кучето им на дивана, четейки вестници в колата - или позирайки с купа къри Udon.

На 30-ата им годишнина тя публикува сватбена снимка, на която са облечени в кимона. 32-ата си годишнина те отпразнуваха с черешова сметанова торта и вино.

Акие беше първата съпруга на японски министър, която активно използва социалните медии, особено Facebook и Instagram, споделяйки откъси от живота си с десетки хиляди последователи.

Своя собствена личност

Дъщеря на сладкарски магнат, Акие Абе израства в богато и привилегировано семейство в Токио. Тя е получила образование в частно католическо училище и професионално училище само за жени и говори свободно английски.

След дипломирането си Акие Абе работи в японската рекламна агенция Dentsu. На 22-годишна възраст тя среща Шиндзо Абе, който е със седем години по-възрастен и работи като политически помощник. Те са двойка повече от две години, преди да се оженят 1987 г.

Двамата така и нямат деца. Акие Абе сподели пред японските медии, че са търсили лечение за безплодие в първите дни на брака си, но без резултат.

Акие Абе не се задоволяваше да бъде ограничена до домашна роля. Тя работи като радиодиджей през 90-те години на миналия век и след като съпругът й подаде оставка от първия си премиерски мандат през 2007 г., тя измисли план да отвори кръчма.

"Когато Шинзо Абе копнееше да се завърне като лидер през 2012 г., точно по същото време тя беше заета с подготовката да отвори ресторант. Това беше нещо, което искаше да направи от известно време и си помисли, че времето й е дошло, когато Шинзо Абе се отказа от премиерския пост през 2007 г. ", казва Харис, авторът на The Iconoclast: Shinzo Abe and the New Japan. "Така че тя го накара да обещае, че все пак ще може да отвори своя бизнес. Акие продължи да работи по него и това беше наистина хубав ресторант. "

Изакая, наречена "UZU" - което означава водовъртеж на английски, отвори врати през 2012 г. в квартал Канда в Токио, месеци преди Шиндзо Абе да започне втория си мандат като министър-председател.

Тя дори отгледа свой собствен органичен ориз в оризище, разположено в родната префектура на съпруга й, и го сервира в ресторанта си.

През 2015 г. тя беше снимана в олющено поле да засажда ориз с тогавашния посланик на САЩ в Япония Каролайн Кенеди, облечена в традиционни дамски работни панталони, боси в мътна вода.

През следващите години, преди да се върне като първа дама, Акие Абе се завърна в колежа и получи магистърска степен по социален дизайн от университета Рикио.

"Това беше период на неуспех и трудности за нас като двойка", каза тя пред The ​​Wall Street Journal през 2013 г. "След известно време той реши да се съсредоточи отново върху политическата си кариера. Чувствах, че трябва да започна собствения си живот. "

"Това показва, че тя наистина се е опитвала – по време на политическата му кариера – да продължи да бъде себе си, а не просто политическа съпруга, която ще се появи и от която се очаква да прави нещата, които Япония очаква да правят политическите съпруги ", каза Харис. "Не мисля непременно, че тя някога е била доволна или нетърпелива да играе тази роля. "

