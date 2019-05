Командироват лекари в Ямбол, за да има отново раждания

19 май 2019



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/Facebook



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/Facebook Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/Facebook До дни в МБАЛ "Св. Пантелеймон" ще бъдат приемани родилки

Родилното отделение на болницата в Ямбол отново ще приема пациенти след няколко дни. То беше затворено в началото на април заради липса на специалисти по неонатология. До дни в родилното отделение на Ямболската многопрофилна болница "Св. Пантелеймон" отново ще бъдат приемани родилки, съобщиха от лечебното заведение. Дейността на отделението беше преустановена в началото на април заради липсата на специалисти. Директорът на ямболската болница д-р Панайот Диманов информира, че е сключен договор за съвместна медицинска дейност с Университетската болница "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора: "За подпомагане на диагностично-лечебна дейност и подпомагане с лекари и специалисти по здравни грижи" Предстои командировеното на неонатолози и акушер-гинеколози от университетската болница, за да заработи ямболското родилно отделение", допълни Диманов. С подписването на договора между двете лечебни заведения се очаква да се подобри ситуацията в още шест отделения, в които лекарите също не достигат. източник: dnes.dir.bg Още за: лекари Ямбол раждания Още от: България и свят



