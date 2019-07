Климатична треска: 38 градуса в Лондон, юлски мраз - в Москва

24 юли 2019 10:11 966 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Пикът на горещините в Англия идва утре, а в началото на следващата седмица арктичен въздух ще свали минималните температури в Европейска Русия до малко над нулата

Подобно на предишната гореща вълна, жегите на Балканите ще последват тези от Франция и Великобритания, но с 2-3 дни закъснение. За разлика от тези в началото на месеца, обаче, сценарият ще бъде различен. След като достигнат максималната си степен, горещините в Бенелюкс, Великобритания, Франция и част от Германия, ще продължат на север, към Скандинавието. Там в събота и неделя ще бъде много горещо, с ненормално за региона мощен горещ антициклон, изграден отчасти и благодарение на топлата инжекция от Западна Европа. Според УКММЕТ, британските метеослужби, на летище Хийтроу, близо до Лондон, тези дни са възможни и стойности на максималната температура до 38 градуса. Дори да не стане толкова, 35 градуса са практически сигурни и със голяма вероятност ще падат горещи температурни рекорди, които в случая с измерванията във Великобритания са на над 200 години. В Скандинавието температурните рекорди са също сигурни, като тях ще следим в края на тази и началото на следващата седмица. Следва още по-интересен етюд. В източната периферия на споменатия скандинавски антициклон и един циклонален вихър, разположен над Североизточна Европейска Русия, към централните руски равнини ще се спусне ненормално студен за това време на годината арктичен въздух, с температура във височина отначало до минус 5-6 градуса. Студът, според актуалните сценарии ще се спусне до Москва, където максималните стойности първите 1-2 дни няма да превишат 15-18 градуса, а минимумите ще са малко над нулата, като е възможно на места в ниските части да има и отрицателни минимуми. Това ще бъдат рекордно ниски стойности за руската столица - все пак е месец юли. Когато някъде има сериозно захлаждане, мнозина питат "къде е глобалното затопляне?". Работата е там, че е тук. Точно то прави възможно такива резки климатични аномалии с голяма честота и контрастност. Студеното "московско" ядро, спускайки се далеч на юг, бързо ще се трансформира и дневните температури в Москва ще минат над 20 градуса, оставайки само няколко хладни утрини, докато горещият бивш западноевропейски въздух, заедно с една още по-гореща въздушна маса през Западен Сибир ще обхванат в горещи клещи западните части на Арктика, повишавайки до близо 10 градуса във височина температурата на въздуха над Северния полюс. Така че и жегата, и студът, са двете страни на една монета и индикират ясно, че климатът се намира в състояние на своеобразна "треска", мятайки се в крайности, като горещите аномалии, разбира се, са няколко пъти повече от студените. В нашата страна, след днешния малко по-хладен ден, горещините, но в по-умерен вид, ще се завърнат от утре, а най-горещо ще бъде от петък до неделя. При това, няма да се разминем и без гръмотевични бури, най-вече около планините и в западните райони. източник: dnes.dir.bg Още за: треска Лондон пик горещини Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката