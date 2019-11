Китайските тайни служби действат все по-активно в Чехия

4 ноември 2019 09:44 228 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Това е нова тенденция в дейността на тайните служби от Пекин, твърди в анализ контраразузнаването в Прага

По данни на чешкото контраразузнаване китайските тайни служби действат все по-активно в страната, опитвайки се да вербуват служители от органите за сигурност. Това заяви в телевизионно предаване Ладислав Щиха, прессекретарят на националната Служба за сигурност и информация - контраразузнаването на Чехия, предаде ТАСС и БТА. По думите му това е нова тенденция в дейността на китайските тайни служби. По-рано интересът им е бил насочен главно към дейци на чешката наука и промишлеността. Имало е и опити за вербуване на някои политици. Според Щиха това става, предимно когато чешки граждани, събудили интерес у китайските тайни служби, посещават КНР. Китай поема изцяло разходите за пътуванията им и ги обкръжава с повишено внимание. Следват предложения за сътрудничество, чийто характер далеч надхвърля установените рамки. Дейността на китайските и на руските тайни служби застрашава в най-голяма степен сигурността на Чехия, заяви преди две седмици директорът на контраразузнаването Михал Коуделка. В отговор президентът Милош Земан каза в четвъртък, че на шефа на ведомството "зад всеки ъгъл му се привижда китайски или руски шпионин", и му препоръча да концентрира усилията си върху борбата с корупцията. източник: dnes.dir.bg Още за: служби Чехия служители Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката