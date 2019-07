Каравани и джип върху плажната ивица на Болата

Чужденци и българи с каравана не знаели, че навлизат в резерват



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Чужденци и българи с каравана не знаели, че навлизат в резерват

Санкции ще бъдат наложени на къмпингуващите българи и чужденци, дръзнали да се разполагат върху плажната ивица на защитения плаж Болата. Това съобщават от РИОСВ след като колите за засечени да навлизат в защитения резерват Калиакра. Според къмпингуващите, нямало табели, които да ги уведомят, че нощуването в резервата е разрешени. От инспектората поясниха, че през два дни има човек, който проверява за нередности по плажната ивица. Чужденците са категорични, че не знаели, че извършват нарушение, а българите отказаха коментар. Според инспекторите, недоброжелатели нарочно изтръгвали табелите, означаващи територията на резервата. Трите каравани и джипа, паркиран непосредствено до водата на признатия и в Европа най-красив плаж у нас ще бъдат наказани с тежки глоби, коментираха от експертите от екоминистерството, които извършват проверката. източник: dnes.dir.bg Още за: каравани джип ивица Още от: България и свят



