Как лятото влияе на производителността на труда

9 юни 2019



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Статистическо изследване сочи, че сезонът я сваля с до 20 на сто, но намалява и посещаемостта на работните места

Летните жеги и горещото слънце слънце влияят върху производителността на труда - това се знае от всеки. Проучване, обхванало 600 работещи в офис, показало 20% спад в производителността и намаление на посещаемостта с 19%. Друго проучване установило, че 25% от работниците са били по-малко продуктивни през лятото. 45% са признали, че през лятото са били по-разсеяни по време на работа, поради което задачите са изпълнявани за 13% повече време. Също така през лятото хората обичат да правят по-дълги почивки за обяд. Проучване на Харвардския университет от 2014 г. заключава, че горещото време затруднява производителността на работното място. Но когато е облачно, работниците били фокусирани върху изпълнението на своите професионални задачи и работели по-ефективно. Идеята за лятото като период на почивка се насажда от годините, през които човек учи. Тогава децата с нетърпение очакват ваканциите, казва психотерапевтът Стивън Розенберг. Само по себе си топлото време няма нежелан ефект върху производителността на труда. Той е повлиян от т.нар. "Ваканционен режим", който е включен в нас през летните месеци. Някои съвети за тези, които работят през лятото: - Ако сте работодател, разпределяйте ваканционното време равномерно, за да се предотврати загуби на производителност, поради липса на работна ръка. - Измислете някакъв бонус в края на седмицата - например, по-кратък работен ден в петък. - Подгответе се физически и психически предварително след ваканцията, че се връщате на работа. Обикновено повторната аклиматизация на работното място отнема 3-5 дни. източник: dnes.dir.bg Още за: лято труд изследване Още от: България и свят



