Как да се спасим от горещините в автомобила и на открито

3 юли 2019



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Докато вкъщи или в офиса климатиците са алтернатива, сред природата се налага да се справяме с жегите без тях

Как да понесем по-леко горещините в автомобила 1. На всички прозорци на колата сложете щори за слънце. Те ще помогнат за намаляване на температурата в купето с 5-7 градуса. 2. Вземете си малък хладилник за кола и винаги държи в него ледени кубчета и вода. С кубче лед лесно можете да избършете лицето и шията си. Можете и да вземете със себе си студена вода от офиса. 3. Поставете екран "огледало" на предното стъкло, като го затиснете отвън чрез затворените врати. Ако инсталирате екрана отвътре (както правят повечето), то топлината и слънчевата светлина, отразени от нея, остават в кабината - упражнението е напълно безсмислено. 4. Колкото по-чиста е колата ви, толкова по-добре се отразява слънчевата светлина. Измивайте и полирайте колата си често. 5. Поставете чанта с пластмасови бутилки със замразена вода или от специалните гумени охладители за пасивна хладилна чанта с лед на задната седалка на колата, въздухът в колата ще бъде по-хладен. 6. В колата използвайте етерично масло от иглолистни дървета. Вдишването му дава освежаващ ефект. Общи съвети за адаптация и по-лесно понасяне на горещините навън и сред природата 1. Ходете боси по тревата, земята и вкъщи 2. Заменете вода със зеленчуци и плодове, които съдържат много вода (краставици, домати, диня). Те не само утоляват жаждата, но и насищат организма с витамини и минерали. 3. Охлаждащият ефект имат райската ябълка или бананите, както и плодове и зеленчуци със зелен и бял цвят. 4. Опитайте се да прекарате повече време близо до вода. Същевременно, помнете, че при високи температури не се препоръчва да се гмуркате в прекалено хладна вода, защото поради температурните разлики може да получите спазми на мускулите или кръвоносните съдове. 5. В горещината спрете алкохола, включително бирата (тя дехидратира) и кафето - това са допълнителни натоварвания на сърцето и кръвоносните съдове. Газираните напитки са силно противопоказни, защото в тях има много захар и въглероден двуокис. 6. Предпочитайте вода с малко лимонов сок, минерална вода и пресен фреш. 7. При възможност, излизайте на открито преди 11 и след 18 часа. 8. През лятото винаги има високо ниво на ултравиолетова радиация. Носете шапка, например шапка с широк ръб, носете слънчеви очила и смажете откритите части на тялото със слънцезащитен крем. 9. Взимайте душ, опитвайте се да не използвате миещи препарати, те изсушават кожата. Водата и така ще измие потта и ще почисти кожата ви. 10. Опитайте се да не включвате компютъра и другите енергоемки уреди през деня. Това ще ви помогне да не се нагрява толкова стаята. 11. Всяка горещина се понася по-лесно извън града. Ако има такава възможност, отидете на село или сред природата, за да се отпуснете, да ядете естествени зеленчуци и плодове. 12. Адаптирайте се! В края на краищата, хората са живели без климатици в продължение на стотици години, а мнозина продължават да живеят така и днес. Поддържайте здравословен начин на живот, поддържайте формата си и във всяко време ще се чувствате комфортно. източник: dnes.dir.bg Още за: горещини автомобил слънце Още от: България и свят



