Кабинетът ще актуализира бюджета заради покупката на осемте Ф-16

Министерският съвет ще проведе извънредно заседание, на което ще бъде разгледано одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2019 г. Актуализацията се налага заради сделката за изтребителите Ф-16. Актуализацията на бюджета ще увеличи планирания дефицит от сегашните 0.5% на 2%, обяви МФ. Министърът на финансите Владислав Горанов каза, че на това не би трябвало да се гледа като на сериозно разхлабване на финансовата дисциплина. Дори подчерта, че фискалният резерв е в достатъчно добри равнища и страната ни ще може да си позволи да плати сделката накуп. Плащането, което трябва да се осъществи накуп, съгласно разговорите ни с американската страна, е за около 1,2 млрд. долара, които в целия си обем не са разчетени в Закона за държавния бюджет. В този смисъл планираме в понеделник на извънредно заседание да разгледаме вече сключените договори между българската и американската страна, като ги предложим на Народното събрание за ратификация, каза преди няколко дни финансовият министър. Горанов увери, че България има пари за сделката с първите осем изтребители и за придобиването им няма да взима заеми. Наскоро правителството одобри сделката за придобиване на 8 нови американски изтребители F-16 блок 70 за 1,256 млрд. долара. Кабинетът прие доклад, подписан от 4-ма министри, и даде мандат на министъра на отбраната да подпише четири договора, което той вече направи. Единият договор е за самолет F-16 блок 70 с допълнително оборудване, включително учебни съоръжения и обучение; вторият договор е за бойни припаси за самолета; третият - ракетите "въздух-въздух" и последният е за доставката на система за визуализация наблюдение и управление. В рамките на 4 документа ще бъдат изпълнени всички изисквания по доставянето на пакет на система F-16 блок 70 с необходимото оборудване за обучение и въоръжение. Самолетите са многофункционални, като 6 от тях са едноместни, а 2 са двуместни. В цената е включено и наземното оборудване. Българските власти изразиха надежда, че с придобиването на история в отношенията с Агенцията за въоръжение на САЩ, ще може да се договарят и по-гъвкави схеми за в бъдеще. Страната ни работи и по още два проекта за придобиване на нова бойна техника - за сухопътните войски и за флота и те няма да бъдат изоставени, увериха Горанов и премиерът Бойко Борисов. Актуализацията на бюджета заради изтребителите е втора а тази година след промяната, свързана с намаляването на партийните субсидии. източник: dnes.dir.bg Още за: кабинет сделка история Още от: България и свят



