Жителите на Пазарджик се разминаха с глоби за хранене на бездомни кучета

14 май 2019 10:07 256 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Инициаторът на идеята ще бъде наказан, заяви кметът

Жителите на Пазарджик няма да бъдат глобявани, ако хранят бездомни кучета, обяви кметът Тодор Попов. Промени в Наредбата за отглеждане на животни предвиждаше глоби от 50 до 4000 лева за всеки, който даде храна на улично животно. Отмяната е провокирана от нарасналото обществено недоволство в града, предаде БНР. "Промените в нормативния акт целяха да се ограничи проблемът с бездомните кучета. Документът предвиждаше хората, които хранят животните, да бъдат натоварени с отговорността на стопани, които са длъжни да ги регистрират, кастрират и ваксинират. В противен случай ще бъдат наказвани. Инициаторът на идеята е главният експерт по ветеринарните въпроси д-р Илия Томов. Той ще бъде наказан", каза Тодор Попов. Нормативният акт трябваше да влезе в сила от днес. източник: dnes.dir.bg Още за: жители кучета глоба Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката