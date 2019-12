»тали€ прехвърл€ успешно мигранти в други страни от ≈—

5 декември 2019



Салвини вече има време да се съсредоточава върху икономиката

»тали€ е увеличила бро€ на прехвърлените в други страни мигранти. “ова показват официални данни, цитирани от –ойтерс. јгенци€та отбел€зва, че това намал€ва напрежението по въпроса и дава възможност на крайнодесни€ лидер ћатео —алвини да насочи в по-гол€ма степен вниманието си към икономиката. ѕо данни на италианското министерство на вътрешните работи през последните три месеца 172 мигранти, пристигнали в страната през —редиземно море, са били изпратени другаде при едва 90 за периода €нуари-август. »миграци€та е един от най-проблемните въпроси в »тали€ и подхранваше възхода на парти€та на —алвини "Ћига", ко€то от средата на миналата година до този август управл€ваше »тали€ заедно с ƒвижение "ѕет звезди" (ƒѕ«). Ќовото коалиционно правителство, което бе съставено от ƒѕ« и ƒемократическата парти€, сключи споразумение за релокаци€ в други държави членки на ≈— на спасени в —редиземно море мигранти, за да бъде намален натискът върху южните страни членки на съюза. «аместилата —алвини на поста вътрешен министър Ћучана Ћаморджезе е безпартиен технократ и си е създала по-добри отношени€ с европейските партньори. "≈вропейските страни предпочитат сегашните правителство и вътрешен министър пред —алвини, който посто€нно отправ€ше обвинени€ към т€х", каза ƒжанфранко ѕаскуино, анализатор от Ѕолонски€ университет. ƒокато беше на поста, —алвини опита да затвори италианските пристанища за спасителни кораби на благотворителни организации. “огавашните шумни конфликти са минало, но новото правителство не е отменило прокараните от него закони. ѕри положение че страни от ≈— предлагат да приемат 82 процента от мигрантите, подлежащи на релокаци€, натискът върху »тали€ отслабна и вниманието на —алвини се измести, отбел€зва –ойтерс. —ега той оглав€ва съпротивата срещу реформирането на ≈вропейски€ стабилизационен механизъм (≈—ћ), което според него чрез преструктуриране на италиански€ дълг може да постави в опасност спест€вани€та на гражданите. —оциологическите проучвани€ сочат, че "Ћигата" си остава най-попул€рната парти€ в »тали€. "—алвини скача върху вс€ка тема, по ко€то правителството има трудности, (реформата) на ≈—ћ е идеална. “ой ще чака и други поводи и ще се опита да се възползва от т€х", коментира ѕаскуино. ѕроблемите на »тали€ с имиграци€та обаче далеч не са приключили. ѕристигналите в страната от началото на годината мигранти (10 960) може и да са наполовина по-малко в сравнение с миналата година, но в италиански центрове все още има 95 000 мигранти и над 1000 души са загинали при опит да прекос€т —редиземно море тази година по данни на ћеждународната организаци€ по миграци€, отбел€зва –ойтерс. източник: dnes.dir.bg ќще за: »тали€ мигранти страни ≈— ќще от: Ѕългари€ и св€т



¬ъведете кода от картинката