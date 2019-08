»стори€та на първото "ледено" бебе у нас, което днес навършва пълнолетие

3 август 2001 година е дата, ко€то е незабравима за едно младо българско семейство, но е и паметна за репродуктивната медицина в Ѕългари€. ¬ 14.23 часа в столичната ѕърва ј√ болница "—в. —офи€" или както всички софи€нци € помн€т - "“ина иркова", поема първата си глътка въздух едно малко момиченце. –оберта. –оберта, разбира се, е специална за своите родители - ≈катерина и –осен отеви, но е и много специално момиченце за истори€та на медицината в Ѕългари€. «ащото тежащото 2850 грама бебе е първото, родено след ин витро процедура със замразен ембрион у нас. ѕрактика, ко€то в днешно време се прилага от всички клиники за репродуктивна медицина, но преди 18 години е огромна крачка напред за ембриолозите и гинеколозите, които помагат на семействата с репродуктивни проблеми да имат свое дете. "—ъздателката" на –оберта е д-р ƒиана Ќиколова, ко€то през 1997 година току що е приключила сво€та специализаци€ по акушерство и гинекологи€ и ембриологи€. ѕред Dir.bg т€ започна разказа за своето "ледено" чудо, с което поддържа връзка и до днес. "Ѕеше 1998 г. “огава при мен дойдоха –осен и ат€. ∆енени от известно време, а бременност н€ма. ѕри изследвани€та се оказа, че ат€ има проблем с маточните тръби. Ќалагаше се операци€. “ака т€ стана първата пациентка, оперирана лапароскопски в болницата. ƒотогава се правеха само диагностични лапароскопии. ѕо стечение на обсто€телствата предишната година се б€х върнала от јвстрали€, където б€х асистирала на подобни операции и така с повече кураж вл€зох да € оперирам. ќказа се, че ат€ има страшно много сраствани€ около тръбите, гол€ма част от които усп€х да премахна", об€сни д-р Ќиколова. ѕрез следващите месеци ат€ отново се опитва да забременее по естествен път. “ова обаче не се случва и д-р Ќиколова решава да пристъпи към оплождане чрез ин витро. ѕрез пролетта на 2000 година процедурата е извършена. «а съжаление на младото семейство т€ е неуспешна. ѕри подготовката за ин витрото обаче д-р Ќиколова е взела решение да замрази н€колко ембриона. "“огава по света тази процедура беше утвърдена и се използваше. »маше и родени бебета. «атова и самата процедура не ме притесн€ваше, но беше много емоционално дали ще успеем. »зползваше се метода на т.нар. "бавно замраз€ване", което трае н€колко часа. »звадените от майката €йцеклетки се оплождат и се наблюдава колко ембриони се развиват и какво е т€хното качество. Ќа трети€ ден се пристъпваше към замраз€ване на най-качествените ембриони при минус 283 градуса. —лед кра€ на процедурата ембрионите се съхран€ват в течен азот", допълва гинекологът. “ук в разказа на д-р Ќиколова се включва и самата ат€ отева, ко€то се връща към спомените за най-трудните месеци в живота си. "Ѕеше ноември 2000 година. Ќаправихме ин витро процедурата. “олкова б€хме развълнувани, че изпратих съпруга ми да изкупи всички тестове за бременност от аптеката. ¬ началото на декември б€х на преглед, когато чухме туптенето на сърчицето. Ѕ€х толкова щастлива, чак не в€рвах, че ми се случва. ƒо февруари лежах от страх", разказва ат€. ѕо думите й, след това бременността й е била изключително лека. “ерминът й бил на 10 август, но на 3 август околоплодните й води изтичат. "—помн€м си, че беше петък. ћного горещ ден. ат€ ми се обади, че водите й са изтекли преди об€д. — дежурни€ екип с много вълнение, но и притеснение дали всичко ще е наред с бебето, пристъпихме към секциото. Ќо да, –оберта се роди здрава и сега вече е една гол€ма госпожица", допълва д-р ƒиана Ќиколова. "–евливо бебе" - така описва дъщер€ си ат€ отева. " ърмих € 10 месеца и не съм € гледала по-различно от другите бебета, защото е родена след такава процедура. »зрасна и в —офи€, и в Ќесебър, откъдето съм родом аз. —ега е ученичка в Ќационалната финансово-стопанска гимнази€, а догодина ще е абитуриентка. ато всички млади хора се интересува от компютри ", каза още майката, ко€то 3 години след раждането на дъщер€ си, забремен€ва по естествен път и ражда сина си ћарио, който сега е осмокласник. ат€ отева сподел€, че за семейството й д-р Ќиколова е най-любими€т човек. "“олкова много € обичам. “€ е най-любими€т ми човек, след съпруга и децата ми. јко не беше т€, може би н€маше да имам деца", заключва ат€. *ѕървата бременност след трансфер на замразен ембрион е регистрирана в јвстрали€ през 1983 г. ¬ последващите години технологи€та се оптимизира и става рутинна в повечето центрове за асистирана репродукци€, включително и в Ѕългари€. »зползват се различни криопротектори и режими за замраз€ване в зависимост от стади€ на развитие на ембрионите. —поред българското законодателство, препоръчителни€т срок за съхранение на замразени ембриони е 5 години, но през 2017 г. в —јў се роди момиченце от ембрион, замразен преди 24 години. източник: dnes.dir.bg ќще за: истори€ бебе семейство ќще от: Ѕългари€ и св€т



