Опитни бойци на групировки като ИД, завръщащи се родните си страни, се превръщат в нова заплаха, се казва в доклад на Държавния департамент

ѕрез миналата 2018 г. "»сл€мска държава" е продължавала да действа по света чрез свързаните с не€ мрежи и групировки. “ова се казва в годишни€ доклад за тероризма на ƒържавни€ департамент на —јў, въпреки че администраци€та на президента ƒоналд “ръмп об€ви джихадистката групировка за разгромена в —ири€ и съобщи, че нейни€т лидер јбу Ѕакр јл Ѕагдади е убит минали€ месец при операци€ на американски командоси, предаде –ойтерс. ¬ доклада, който обхваща миналата година, се казва, че »ран продължава да е водеща държава спонсор на тероризма, ко€то усп€ва през свои канали да прехвърли близо милиард долара на година на подкреп€ни от не€ групировки в региона, въпреки че ¬ашингтон значително затегна санкциите срещу “ехеран. “ерористичните тактики и използването на технологии от терористите също се е развило през 2018 г., а опитни бойци на групировки като »ƒ, завръщащи се родните си страни, се превръщат в нова заплаха, се казва още в документа. "¬ъпреки че »ƒ изгуби почти ц€лата територи€, ко€то контролираше, групата показа способност да се адаптира, по-специално посредством усили€ да вдъхнов€ва или направл€ва последователи онлайн", казва Ќейтън —ейлс, американски€т координатор за борбата с тероризма, чи€то служба подготв€ доклада. √рупировката »ƒ вчера потвърди смъртта на лидера си в аудиозапис, качен онлайн, и каза, че вече е назначен негов приемник, който се казвал јбу »брахим ал ’ашеми ал ураши. √рупировката обеща да си отмъсти на —јў за смъртта на јл Ѕагдади. източник: dnes.dir.bg ќще за: »ран спонсор тероризъм ќще от: Ѕългари€ и св€т



