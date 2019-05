»нтерпол разби международна педофилска мрежа, 50 деца са спасени

24 май 2019 10:25 525 прочита



—нимка: iStock by Getty Images



—нимка: iStock by Getty Images —нимка: iStock by Getty Images ќпераци€та започнала след разкриването на материали с детска порнографи€ на сайт в darkweb

ќрганизаци€та »нтерпол съобщи днес, че е разбила международна мрежа от педофили, свързани в т. нар. "тъмна мрежа". ѕродължилото две години разследване е довело до ареста на девет души в “айланд, јвстрали€ и —јў, предадоха ‘ранс прес и “ј——. ќпераци€та започнала след разкриването на материали с детска порнографи€ на сайт в "тъмната мрежа" (darkweb) с близо 63 000 абонати в ц€л св€т. ¬ резултат на предприетите действи€ са спасени 50 деца, съобщи организаци€та за международно полицейско сътрудничество, без да уточни възрастта или националността на децата. —езирани от »нтерпол, следователи от н€колко страни анализирали материалите на споменати€ сайт, съдържащи сцени с посегателства над 11 момчета на възраст под 13 години. Ћокализирани били айпи адреси в “айланд, јвстрали€ и —јў. Ѕългарски€т отдел за борба с киберпрестъпността, от сво€ страна, е дезактивирал сървъра на този сайт, на който в течение на н€колко години нов материал е бил качван вс€ка седмица, посочва »нтерпол. —ред деветимата задържани е главни€т администратор на сайта, базиран в “айланд. “ой е бил идентифициран като извършител€ на посегателствата над 11-те момчета, сред които и негов племенник. ƒруг уеб администратор, живеещ в јвстрали€, е бил задържан за притежание на хил€ди материали с детска порнографи€, заснети в “айланд и јвстрали€. ¬ повечето от т€х той е главни€т извършител на посегателствата над деца. ≈дно от децата било едва 15-месечно към онзи момент. ƒвамата мъже вече са осъдени съответно на 146 и 40 години затвор в страните си. Ќ€колко от арестуваните в —јў били хора на доверени позиции. —ред т€х има и човек, посегнал на двегодишни€ си полубрат, каза регионални€т представител на американското министерство на вътрешната сигурност в Ѕанкок ≈рик ћаклафлин, цитиран от »нтерпол. ћрежата е с такъв мащаб и толкова много разклонени€, че разследването, в което са участвали още близо 60 страни членки на полицейската организаци€, би могло да продължи с години. ќсвен спасените 50 деца, разследващите се опитват да установ€т самоличността на още около сто, които може да са станали жертва на същата мрежа. източник: dnes.dir.bg ќще за: »нтерпол мрежа души ќще от: Ѕългари€ и св€т



«апомни «а печат





¬аши€т коментар



¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар оментарите представл€ват личното мнение на техните автори. Ќикой друг, освен същите, не носи отговорност за т€хната достоверност и съдържание.

«адължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е при€тно и лесно т€хното четене. ¬ случай, че н€мате кирилица, мол€ използвайте функци€та ирилизаци€ по-долу.

оментарите тр€бва да са по темата на публикаци€та.

»зползването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и вс€какви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Ќе се допускат коментари, които пр€ко или косвено уронват престижа на Struma.com.

«абранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикаци€та и са полезни за читателите. Ќарушението, на ко€то и да е точка от горните правила ще се см€та за основание коментарът да бъде скрит. ѕри системно нарушаване на правилата достъпът на потребител€ ще бъде органичен.



оментар











¬ъведете кода от картинката