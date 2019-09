Хронично болните ще подновяват документите си за лекарства само веднъж годишно

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Промяната ще облекчи положението на хиляди пациенти

Предвижда се удължаване на максималния срок на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение, което се поема от НЗОК. Протоколите за медикаменти по каса ще важат за срок до 1 година, а не до 6 месеца, както е сега, съобщи bTV. Промяната, която засяга хиляди болни от диабет, астма, множествена склероза, ревматологични заболявания и др., ще облекчи положението им, като намали събирането на документи и ходенето по лекарски комисии. На хората се налага на всеки 6 месеца да пътуват, за да се явят на комисия. Тези, които не са от градовете с комисии, им се налага да вземат поне два дни отпуск, за да се явят на комисия, сподели Боряна, която е на скъпоструващо лечение по каса и два пъти в годината подновява протоколите за терапията си. От догодина протоколите ще са валидни максимум година и това няма да попречи на проследяването на състоянието на болните и как действа терапията, гарантират здравните власти. В момента около 200 хил. души вземат лекарства с протокол. "Разбира се, няма да се отнася до всички диагнози, а само до някои, тепърва предстои да бъде финализирано и конкретизирано", коментира д-р Боряна Алексиева, директор на "Договаряне на лекарствени продукти, медицински изделия и отстъпки" в НЗОК. Уточнява се срокът, в който аптеките могат да изпълняват рецепти по каса на хронично болните. Кога пациентът може да вземе следващата си доза, вече зависи от това кога аптеката е отпуснала предходната. Ако болният взема няколко лекарства, ще може да ги получи накуп - на най-ранната възможна дата. Болкоуспокояващите, които съдържат "Трамадол" в комбинация с друг продукт, минават на зелена рецепта, т.е. на по-строг режим на предписване. Аптеки, които нямат лиценз за упойващи и психотропни лекарства, няма да могат да отпускат и конкретните болкоуспокояващи. източник: dnes.dir.bg Още за: болни документи лекарства Още от: България и свят



