Хотелиери: Банкрутът на "Томас Кук" може да доведе до фалити и у нас

24 септември 2019 09:40 378 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Компанията дължи 1,5 млн. евро само на един хотел

Фалитът на втория най-голям британски туроператор "Томас Кук" ще се отрази тежко на българския туристически бизнес. Компанията държи 50% от полетите към летищата на Бургас и Варна. Председателят на организацията на собствениците на хотели Пламен Копчев предвижда, че банкрутът на "Томас Кук" може да доведе до фалити на хотели и у нас, "защото това са огромни суми, които не се знае кога ще бъдат платени". "40 и няколко хотела работят с "Томас Кук", заяви той пред bTV. Копчев се надява, че хотелиерите ще получат отсрочка на някои плащания като ДДС и корпоративен данък, защото "това са пари, които още не сме получили". Що се отнася до туристите на британския туроператор у нас, днес ще има два полета от Бургас и един от Варна, които ще ги извозват. Те ще бъдат оперирани от компанията "Кондор", която е дъщерна на "Томас Кук", но все още продължава да лети. Практиката на "Томас Кук" е да се разплаща 60 дни, след като туристът е напуснал хотела, а понеже компанията приключва финансовата си година през септември, обикновено разплащанията се правят на 1 октомври, разказва хотелиерът Ростислава Димитрова. Нейният хотел работи от създаването си с "Некерман", а след това с "Томас Кук", който я придобива. В момента фалиралият британски туроператор дължи 1,5 млн. евро, а в хотела все още има 209 негови туристи. Димитрова е получила уверение от "Томас Кук", че ще получи дължимите ѝ плащания през октомври. У нас засегнати от фалита на "Томас Кук" са общо около 2500 туристи. Повечето от тях са на почивка в Слънчев бряг, малка част са на Златни пясъци. Близо 12 часа чакаха пътниците за Бирмингам вчера, след като полетът им на два пъти беше пренасочван. Всички полети на британския туроператор до началото на октомври от Бургас и Варна са отменени. Някои от туристите, пътуващи в понеделник, разбраха на летището, че самолет няма. Представителят на компанията увери, че всички пътници ще бъдат извозени, макар и със закъснение. Полетите се пренареждат ден за ден. "Ще се изпълняват от друга авиокомпания. "Титан Еъруейз" поема полетите на Томас Кук за извозване. До края на полетната програма са не повече от 2300 човека", казва Симона Тевия, представител на "Томас Кук Еъруейз". "Те имаха такива проблеми през 2015 г., 2017 г., никой не би трябвало да е изненадан. Правителството организира нашето връщане, ще се приберем вкъщи и няма проблем. Малко трябва да почакаме", разказва туристката Ан Мури. Вместо в 11:00 ч. сутринта, полетът за Манчестър излетя в 19:00 ч. вечерта. За Бирмингам беше пренасочен първо в 4:00 ч. следобед, после в 23:00 ч. вечерта. И по хотелите туристите са в неведение кога ще могат да излетят. "Не знаем в колко часа ще ни извозят, кога ни е полетът. Представителят им дойде, но каза, че уреждат само хората, които пътуват днес. За утре нищо не се знае", казва Карла Макс. Почивката на туристите няма да бъде прекратена, но под въпрос са допълнителните услуги, за които са платили. "Може да е вечеря, може да е екскурзия до Созопол или до Варна, може да е лодка, може да е аквапарк. Ние сме в преговори с тях те да продължат да си изпълняват услугите", заяви Христо Гълбачев, представител на Томас Кук за България. По-късно днес предстои среща на министъра на туризма с представители на бранша. Обещанията на компанията са да се разплати за туристите, които са на почивка сега. За старите задължения тепърва ще се търси вариант. източник: dnes.dir.bg Още за: хотелиери фалити летища Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката