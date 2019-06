Хеликоптер се разби на покрива на 54-етажна сграда в Манхатън (видео)

11 юни 2019 09:58 448 прочита



Снимка: БТА



Снимка: БТА Снимка: БТА Загинал е пилотът на машината, няма пострадали в сградата

Хеликоптер се разби върху покрива на сграда на Седмо авеню в Манхатън, съобщи в Туитър нюйоркската пожарна служба. В машината е бил само пилотът, който е загинал. Катастрофата е станала малко преди 14,00 ч. (18,00 ч. по Гринуич) в мъгла и дъжд. От полицията допълниха, че не се касае за терористичен акт. Десетки автомобили за аварийна и спешна помощ, пожарни и полицейски коли, се струпаха в оживения район на Седмо авеню между 51-ва и 52-ра улица, на няколко пресечки от Таймс Скуеър. Губернаторът на щата Андрю Куомо, който пристигна на местопроизшествието веднага след катастрофата, заяви пред репортери, че изглежда хеликоптерът е опитал аварийно кацане на покрива и че никой вътре в сградата не е пострадал. Пожарът, избухнал вследствие на катастрофата, бързо е бил овладян, добави Куомо. Кметът на Ню Йорк Бил де Блазио също е на мястото на инцидента. Президентът Доналд Тръмп е информиран и продължава да следи ситуацията, обявиха пък от Белия дом. #Update: Video of the building in MidTown of in #Manhattan in New York, where a helicopter has crashed on the roof of a building. Video Credit: @LHKoonce pic.twitter.com/zDgf5b3gTz — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 10, 2019 #Update: Just in - Reports of least one person has been injured after a helicopter has crashed into the roof of a building in Mid-town #Manhattan in New York, massive fire fighters responded on the scene. Video Credit: @CitizenApp_NYC pic.twitter.com/At20vUFmaA — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 10, 2019 източник: dnes.dir.bg Още за: хеликоптер сграда авеню Още от: България и свят



