Хаосът на Самотраки продължава, не е ясно кога ще има ферибот

9 август 2019



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снощи фирмата оператор е успяла да транспортира до Александруполис известен брой автомобили

Хаосът на гръцкия остров Самотраки, където са блокирани стотици туристи, сред които и българи, продължава. Заради техническа повреда на единствения ферибот, превозващ пътници и автомобили до пристанищния град Александруполис, пътниците са в неведение от вторник как и кога могат да напуснат Самотраки. Снощи фирмата оператор на ферибота успя с взет под наем плавателен съд да превози известна част от автомобилите на чакащите туристи до Александруполис, но компанията няма решение за следващите дни. От днес може да бъде осигурен само трансфер на туристите, но не и на автомобилите им. "Свържете се с пристанищните власти, ако имате резервация за почивка на острова", предупреждават от Saos Ferries. Кметът на остров Самотраки Танасис Вицас съобщи, че е в постоянна връзка с Министерството на търговския флот и се очаква да бъде изпратен друг ферибот, но без да посочва конкретно ден и час. Според властите гръцкият флот за крайбрежно корабоплаване е стар и опасен за околната среда. Затова трябва да бъде подновен. Средната възраст на наличните 41 ферибота, експлоатирани от трите основни фериботни компании, е 19 години. източник: dnes.dir.bg Още за: хаос остров туристи Още от: България и свят



