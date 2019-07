Халкидики се връща към нормален живот, вече има ток и вода

14 юли 2019



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Няма анулирани резервации, съобщават собствениците на хотели

Отстранени са проблемите със снабдяването с ток и вода в районите на полуостров Халкидики в северна Гърция, които бяха засегнати от мощна буря в сряда вечерта. Това съобщиха днес представители на местните органи на властта, цитирани от в. "Катимерини". Бурята отне живота на седем души и причини наранявания на около 100 други. Силният вятър нанесе щети на инфраструктурата и на селскостопанските култури, които се оценяват в момента от държавните власти с цел изплащане на компенсации. "Останали са само дребни проблеми за решаване, върнахме се към нормален живот", заяви днес за агенция АНА-МПА кметът на Касандра Йоргос Кирицис. Хранителните магазини също вече работят, а повечето заведения по брега на морето отвориха за клиенти. Туристите продължават почивката си на полуострова, няма анулирани резервации, съобщават собствениците на хотели. Синоптиците обаче предупреждават, че от утре сутринта до неделя на обяд се очакват проливни, но краткотрайни дъждове в Северна Гърция. Във връзка с това, Министерство на външните работи съветва българските туристи, които планират да пътуват натам, да следят синоптичните прогнози и да се информират за актуалната обстановка. източник: dnes.dir.bg Още за: Халкидики вода ток Още от: България и свят



