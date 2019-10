Губещата търпение Северна Корея отправи предупреждение към САЩ

Висш представител на властта обяви, че "може да има размяна на огън във всеки момент"

Северна Корея предупреди САЩ, че губи търпение заради американските "враждебни политики" и "едностранни искания за разоръжаване", и че въпреки близките лични отношения между техните лидери те няма да са достатъчни, за предотвратят провал на ядрената дипломация, предаде Асошиейтед прес. Високопоставеният севернокорейски представител Ким Йон-чол заяви в декларация днес, че няма съществен напредък в двустранните отношения въпреки топлите отношения между лидера Ким Чен-ун и президента Доналд Тръмп. Според него продължаващата враждебност от страна на САЩ означава, че "може да има размяна на огън във всеки момент". По думите му правителството на САЩ ще сгреши, ако пренебрегне крайния срок - края на годината, поставен от Ким-чен ун, за да предложи взаимно приемливи условия за сделка за спасяване на ядрените преговори.



