Големият пожар над Котел продължава, задими града

Подновява се гасенето на пожара над Котел, който избухна в местността Сухи дол на обяд вчера. Към момента ситуацията е под контрол, въпреки че огънят вчера беше на километър от първите къщи на града. Акцията беше прекратена през нощта поради риск за живота на огнеборците. "Пожарът обхвана близо 2000 декара сухи треви и папрати в района на Котел. Огънят е обхванал частично и боровата гора", каза за БНР комисар Владимир Демирев, директор на регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Сливен. Той обяви, че в момента в гасенето са включени всички сили и техника на противопожарната служба в Котел, подкрепени от екипи от Сливен. Огънят се разраства заради силния вятър в района, а в Котел има опасност от задимяване, каза комисар Демирев: "Дори и в момента има задимяване на града, защото вятъра духа към града. Целта ни е да не допуснем да стане върхово горенето в боровата гора и да се усложни още повече ситуацията". Запитан дали ще бъдат повикани подкрепления, комисар Демирев отговори: "Повикали сме. Имаме два екипа от Котел, два от Сливен изпратени. От Омуртаг в момента пътува, сме поискали помощ. Сили на горското стопанство в Котел, всички са мобилизирани, доброволното формирование на общината и допълнително от горските стопанства". Очаква се и два екипа от военните формирования на армията. Все още не е ясна причината за възникването на пожара. "На това място ходят и няколко стада, така че е възможно огънят да е бил предизвикан по невнимание. Това са големи открити площи с много суха трева, защото не е валяло от 40 дни", каза кметът на Котел Коста Каранашев. източник: dnes.dir.bg Още за: пожар Котел ситуация Още от: България и свят



