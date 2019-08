Глоба до 3000 евро за шофьори-пушачи в Гърция

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Забраната важи, освен за водачите на обществен транспорт и за частните автомобили

С глоба от 1500 евро и отнемане на шофьорските права за един месец са заплашени шофьори, които пушат, докато управляват превозно средство. Това са част от новите разпореждания на гръцкото Министерство на здравеопазването, съобщават гръцките медии. Ако в превозното средство има дете под 12-годишна възраст, глобата скача двойно и става 3000 евро. Сред приоритетите на новото гръцко правителство, обявени още в предизборния период, е прилагане на Закона за забрана за тютюнопушенето на обществени места. Министерството на здравеопазването вече е разпратило циркулярно писмо с пояснения къде следва да бъде прилаган този нормативен акт. Изпратени са и новите глоби за тютюнопушене в автомобил. Забраната важи, освен за водачите на таксита, автобуси и всякакъв обществен транспорт, така и за частните автомобили. Тя се налага, независимо дали пушещият е водач на автомобила или спътник. Забраната за тютюнопушене на обществени места включва и електронните цигари. източник: dnes.dir.bg Още за: глоба права шофьори Още от: България и свят



