Следователи от прокуратурата в Брауншвайг претърсиха офиси на "Фолксваген" във Волфсбург, съобщава "Ханделсблат". Причината е разследването, свързано с дизелови превозни средства с двигатели от тип EA 288, заявиха от компанията. Целта на разследващите е била изземване на документи. Твърденията се основават на технически факти, които самият компетентен орган за разследване и лицензиране разкри на ранен етап. "Фолксваген" си сътрудничи с прокуратурата, въпреки че компанията счита тяхното юридическо тълкуване и произтичащото от него разследване за неоснователни. Двигателят с обозначението EA 288 е уличен за централен обект в манипулациите с отделяни емисии. Говорител на "Фолксваген" заяви, че това не е разследване срещу самата компания, а срещу лица, "далеч под борда". "Фолксваген" призна през септември 2015 г., че е манипулирал дизеловите емисии на изгорели газове със специален софтуер. Това е гарантирало, че дизеловите автомобили спазват границите за азотния оксид на тестуването, но на пътя токсичните емисии са многократно повече. Процесът по скандала струва на групата досега над 30 млрд. евро. Поради обявените манипулации на по-стария тип двигател EA 189, помещенията на фабриката на "Фолксваген" във Волфсбург вече бяха претърсени десетки пъти. източник: dnes.dir.bg Още за: прокуратура офиси Фолксваген Още от: България и свят



