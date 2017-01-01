ЦИК обяви окончателните резултати от балотажите за кметове на областните градове. След обработването на 100% от протоколите Йорданка Фандъкова печели с точно 20 366 гласа повече от Мая Манолова - 209 542 срещу 189 176 или в проценти - 49.98 срещу 45.13.

На втори тур ГЕРБ печели още 8 от балотажите - Здравко Димитров (Пловдив), Иван Портних (Варна), Стефан Радев (Сливен), Любомир Христов (Шумен), Юлиян Найденов (Силистра), Корнелия Маринова (Ловеч), Дарин Димитров (Търговище) и Николай Мелемов (Смолян).

С победителите от първи тур - Димитър Николов (Бургас), Даниел Панов (Велико Търново), Калин Каменов (Враца), Таня Христова (Габрово), Петър Паунов (Кюстендил), Златко Живков (Монтана), Живко Тодоров (Стара Загора) и Станислав Дечев (Хасково), кметовете на областни градове от ГЕРБ стават общо 17.

БСП печелят 4 победи - подкрепеният от тях независим кандидат Румен Томов в Благоевград, Пенчо Милков в Русе, Станислав Владимиров в Перник и Денчо Бояджиев в Разград.

Балотажът донесе успех на десни сили във Видин - Цветан Ценков (СДС/НДСВ), в Добрич - Йордан Йорданов (Коалиция ДБГ), Пазарджик - Тодор Попов (Новото време) и Ямбол - Валентин Ревански (Пряка демокрация). В Плевен е сигурен успехът на независимия Георг Спартански, а в Кърджали още на първи тур победи Хасан Азис (ДПС).

Ето и всички резултати от балотажите в азбучен ред:

Благоевград

Румен Томов (независим, подкрепен от БСП) - 56.61% (18 639)

Атанас Камбитов (ГЕРБ) - 40.98% (13 494)

Варна

Иван Портних (ГЕРБ) - 61.32% (32 452)

Костадин Костадинов (Възраждане) - 35.45% (18 760)

Видин

Цветан Ценков (Коалиция СДС) - 58.27% (11 610)

Огнян Ценков (ГЕРБ) - 39.49% (7869)

Добрич

Йордан Йорданов (Коалиция ДБГ) - 66.54% (18 898)

Надежда Петкова (ГЕРБ/СДС) - 31.97% (9079)

Ловеч

Корнелия Маринова (ГЕРБ) - 48.45% (8395)

Радина Банкова (БСП) - 46.45% (8048)

Пазарджик

Тодор Попов (Новото време) - 56.11% (17 169)

Благо Солов (БСП) - 41.05% (12 561)

Перник

Станислав Владимиров (БСП) - 50.27% (18 652)

Вяра Церовска (ГЕРБ) - 47.68% (17 694)

Плевен

Георг Спартански (независим) - 50.60% (22 240)

Мирослав Петров (ГЕРБ) - 47.24% (20 762)

Пловдив

Здравко Димитров - 57.32% (46 887)

Славчо Атанасов - 38.10% (31 161)

Разград

Денчо Бояджиев - 54.32% (8881)

Валентин Василев - 42.48% (6945)

Русе

Пенчо Милков (БСП) - 60.53% (30 975)

Диана Иванова (ГЕРБ) - 36.63% (18 746)

Силистра

Юлиян Найденов (ГЕРБ) - 52.12% (8540)

Момчил Неков (БСП) - 45.63% (7477)

Сливен

Стефан Радев (ГЕРБ) - 64.75% (21 109)

Колю Милев (БСП) - 32.71% (10 663)

Смолян

Николай Мелемов (ГЕРБ) - 56.73% (9113)

Стефан Сабрутев (БСП) - 40.52% (6509)

София

Йорданка Фандъкова (ГЕРБ/СДС) - 49.98% (209 542 гласа)

Мая Манолова (независим, подкрепена от БСП и ДБГ) - 45.13% (189 176 гласа)

Търговище

Дарин Димитров (ГЕРБ) - 69.41% (16 673)

Хамди Илиязов (ДПС) - 29.27% (7032)

Шумен

Любомир Христов (ГЕРБ) - 48.57% (12 538)

Венцислав Венков (БСП) - 48.27% (12 461)

Ямбол

Валентин Ревански (Пряка демокрация) - 61.92% (12 722)

Катя Георгиева (БСП) - 35.27% (7247)

Победители от първия тур:

Бургас - Димитър Николов (ГЕРБ) - 65.83% (48 005 гласа)

Велико Търново - Даниел Панов (ГЕРБ) - 60.55% (19 032)

Враца - Калин Каменов (ГЕРБ) - 72.82% (23 278)

Габрово - Таня Христова (ГЕРБ) - 58.63% (11 292)

Кюстендил - Петър Паунов (ГЕРБ/СДС/ДБГ/ВМРО/ЗНС/Обединени земеделци) - 54.96% (11 793)

Кърджали - Хасан Азис (ДПС) - 53.02% (16 182)

Монтана - Златков Живков (СДС/ГЕРБ) - 71.75% (15 721)

Стара Загора - Живко Тодоров (ГЕРБ) - 68.63% (38 658)

Хасково - Станислав Дечев (ГЕРБ) - 51.75% (18 838)

източник: dnes.dir.bg