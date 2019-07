Евтини лекарства изчезват от аптеките, подменят ги със скъпи

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Д-р Стойчо Кацаров бе категоричен, че правителството трябва да промени лекарствената политика

Правителството трябва да промени лекарствената си политика. Това обявиха пред "България он Ер" д-р Стойчо Кацаров от Центъра за защита на правата в здравеопазването и Николай Костов, който е председател на Асоциацията на собственици на аптеки. Причината е, че евтини лекарства изчезват от аптечната мрежа, а на тяхно място се появяват по-скъпи препарати, които Здравната каса също поема. За ситуацията алармират различни пациентски организации. Потвърждават я и от аптеките и дори обясняват, че имат инструкции от НЗОК. Препартатите са за хронично болни, но и за лечение на онкоболни и хора, които са на животоподдържаща терапия. Д-р Кацаров обясни, че често се случва дадено лекарство да струва 50 лева у нас и над 100 лева във Франция. Поради тази причина то се изкупува на евтината цена, за да бъде продадено там. По този начин се нанасят вреди както на производителя, така и на родните пациенти. "Ако една некомпетентност продължава твърде дълго, се пораждат съмнения, че това се прави в нечий интерес. Ако лекарство струва 50 лева, а във Франция е 100, и тук се изкупува, за да се препродава там с цел печалба, значи някой се облагодетелства. Правителството трябва да промени лекарствената си политика и да се вземат мерки", каза той. Николай Костов допълни, че скоро голяма част от аптеките няма да могат да отговарят на всички изисквания на закона и са заплашени от фалит. "Аптеките са силно демотивирани от последния договор с НЗОК, която се опитва да им вземе и последните стотинки. Над 40% от аптеките не са включени в системата за верификации. Те няма да могат да се справят с всички изисквания, които има към тях. В момента има 5 лобистки организации у нас и нашето законодателство прилична на кърпена черга. Причината е, че всяка лобистка организация слага кръпки в закона, когато надделее над останалите", разкри експертът. източник: dnes.dir.bg Още за: лекарства аптеки каса Още от: България и свят



