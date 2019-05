Европейски избори: Правилата на играта в различните страни

26 май 2019 10:53 501 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo 21 от 28-те страни в ЕС гласуват днес

По тип пропорционална система, квоти за жени или дата на гласуването всяка страна в съюза определя свои правила за европейските избори. Кой кога гласува? Днес гласуват 21 от 28-те страни. Сред тях, освен България, са Германия, Франция и Полша. Британците и холандците гласуваха на 23 май, ирландците - на 24-ти, а латвийците, малтийците и словаците - на 25-и. В Чехия гласуваха два дни - на 24 и 25 май. 28 нюанса пропорционална система Европейският съюз налага избори по пропорционалната система, но страните членки избират конкретния вариант. Има три типа избори: Преференциален вот - в 19 страни, като Италия, Полша, Холандия и нордическите страни. Избирателят може, в зависимост от страната, да променя реда в листата с кандидати, по която гласува, да зачерква кандидати или дори да групира няколко листи. Гласуване чрез затворена листа. По тази система се гласува в седем страни, включително Германия, Франция Испания, Великобритания (без Северна Ирландия). Избирателите гласуват листи, в които не могат да променят нито реда, нито състава. Единичен преносим вот. Използва се в Малта, Ирландия и Северна Ирландия. Избирателят не гласува по предварително подготвена листа, а съставя собствена, като подрежда кандидатите според предпочитанията си. Задължително гласуване Гласуването е задължително в пет страни: Белгия, Гърция, България, Кипър и Люксембург. В Белгия и Люксембург неспазването на това задължение се наказва с глоба. В останалите три страни санкциите, където съществуват, са по-малки. Избирателни райони Само пет страни са разделили територията си на избирателни райони: Италия (5), Полша (13), Белгия (3), Ирландия (3) и Великобритания (12). Избирателните райони са географски с изключение на Белгия, където избирателните колегии са езикови (холандскоезична, френскоезична и немскоезична). В останалите страни избирателите гласуват в един-единствен национален избирателен район. Гласуване по пощата, чрез пълномощно, по интернет Гласуването по пощата е разрешено в 16 държави в съюза, в повечето случаи за да се даде възможност да упражнят правото си на глас гражданите, живеещи в чужбина. Така е в Германия, Великобритания, Испания и нордическите страни. Шест страни разрешават гласуването с пълномощно - за всички избиратели, както е във Франция, Великобритания, Холандия и Белгия, или само за възрастни избиратели или инвалиди, които не могат да отидат до урните (Полша и Швеция). Този вариант позволява да поискаш друг избирател да гласува от твое име. Електронното гласуване все още не е разпространено. Естония, която е много напреднала в използването на новите технологии, единствена дава възможност на гражданите си да гласуват по интернет. Представителство на жените Единадесет страни налагат квоти по пол в листите с кандидатите. Френските, италианските, белгийските и люксембургските листи трябва да включват равен брой мъже и жени. В Испания, Словения и Хърватия те трябва да съдържат най-малко 40 процента кандидати от всеки пол, в Полша изискването е за 35 процента, а в Гърция и Португалия - 33 процента. В листите в Румъния трябва да има най-малко една жена (или мъж). В някои страни квотите са придружени от мерки, предназначени да гарантират присъствието на жени, но санкциите не винаги са убедителни. Ако в Гърция неотговарящите на изискванията листи се смятат за невалидни, в други страни като Франция или Люксембург нарушителите са заплашени единствено от глоба. Минимална възраст В почти всички страни в ЕС трябва да си навършил 18 години, за да имаш право да гласуваш. Изключение правят три държави: в Гърция минималната възраст е 17 години, а в Малта и Австрия - 16. Възрастовият праг за кандидатите е по-разнообразен. В 15 страни, включително Германия и Франция, тя е 18 години, в 10 страни, като Полша и Чехия, е 21 години, в Румъния - 23 години, а в Италия и Гърция - 25 години. източник: dnes.dir.bg Още за: правила игра страни Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката