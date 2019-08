Над 50 евродепутати и петдесетина природозащитни организации поискаха днес страните, участващи в междуправителствената Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), да забранят трофейния лов на застрашени видове като носорозите и слоновете, предаде Франс прес.

Конвенцията забранява търговията с повече от 1000 растителни и животински видове, смятани за застрашени. Те са изброени в нейния първи анекс.

В писмо до генералния секретар на CITES Ивон Игеро евродепутатите и природозащитниците изразяват съжаление, че трофейният лов на такива животни има развлекателен характер и е смятан за некомерсиален, поради което не попада под забрана.

Писмото бе публикувано, когато в Женева хиляди представители на над 180 страни, еколози и политици обсъждат 56 предложения за променяне на степента на защита на дивите животни и растения, предвидена в Конвенцията. В дневния ред на срещата не е включен въпросът за ловните трофеи.

Подписалите писмото призовават страните в Конвенцията да приравнят ловните трофеи с другите форми на търговия с видове от дивата природа и да наложат незабавен мораториум над вноса на всички видове, изброени в анекса.

Ловците проявяват интерес към редица животински видове - слонове, черни и бели носорози, жирафи, крокодили, сиви папагали, гепарди, шимпанзета, отбелязва АФП.

Съединените щати са най-големият вносител на ловни трофеи, следвани от Китай.

Трофейният лов е законен в редица райони на Африка, където туристите плащат, за да отстрелват малък брой определени животни, добавя АФП.

