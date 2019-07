ЕС одобри въвеждането на санкции срещу Турция заради сондажите в шелфа на Кипър

Ще бъде намалена финансовата подкрепа за Анкара

Външните министри от Европейския съюз одобриха днес въвеждането на санкции срещу Турция заради сондажите в шелфа на Кипър, което според ЕС е незаконно, предаде ДПА. Министрите решиха да отменят срещите на високо равнище, да прекратят преговорите по споразумение за въздушни превози с Турция, да намалят финансовата подкрепа за Анкара като кандидат за членство в ЕС и да ограничат кредитите от Европейската инвестиционна банка. Кипър призова ЕС да се намеси, след като Турция започна да прави сондажи за природен газ на около 60 километра от неговия бряг, смятан за изключителна икономическа зона на Кипър. Турция твърди, че нейните действия не противоречат на международното право.



