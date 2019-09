Емоциите във Великобритания кипят: "Живеем в хаос, а ни управляват идиоти"

Емоциите във Великобритания врят и кипят. Страната е в пълен хаос. Разногласията около Брекзита засегнаха дори семейството на премиера Джонсън. Британците са по-разединени от когато и да било, коментира "Дойче веле". Клюките, че в семейството на Борис Джонсън има разногласия относно Брекзита, донесе известно удовлетворение на британците, които са изтощени от политическия хаос в страната. Защо точно в дома на премиера да цари мир и спокойствие, при положение че навсякъде в страната споровете около Брекзита развалят отношенията между приятели, родители и деца и дори между брачни партньори? По-малкият брат на Борис Джонсън, Джо Джонсън, известен като проевропеец със сдържан и дружелюбен характер, неочаквано обяви оттеглянето си от политиката. Като депутат от Консервативната партия близо 9 години той представляваше в парламента региона на Орпингтън, Югоизточен Лондон. Джо Джонсън бе министър в правителството на Тереза ​​Мей, a когато брат му Борис стана премиер, го направи държавен секретар. Сега обаче Джо Джонсън обясни, че се разкъсва между "семейната лоялност и националния интерес". Братът на премиера вече се беше примирил с факта, че страната ще напусне ЕС, но искаше това да стане с договор. Неговото оттегляне от политиката може да се тълкува като явен разрив с все по-твърдия курс на премиера Джонсън. Никола Стърджън, министър-председателката на Шотландия, написа по този повод в Туитър: "Собственият брат на Борис Джонсън вече не може да проумее посоката, по която е поел". А депутатката от Лейбъристката партия Анджела Райнър бе още по-рязка: "Борис Джонсън е такава заплаха, че дори собственият му брат му няма доверие." Сестрата на Борис Джонсън, Рейчъл, обаче отхвърли слуховете, че в семейството редовно се водят спорове около Брекзита: "Това е пълна глупост ... Семейството избягва този въпрос, особено по време на хранене, защото не искаме да се караме с премиера." А настроенията сред обикновените британци? Страната е разединена повече от всякога. Един застъпник на Брекзита се ядосва заради непрекъснатото му отлагане. "Искаме да излезем най-накрая от ЕС, така както обещаха политиците след референдума през 2016 г." Той смята, че ЕС ще започне истински да преговаря с британците, едва когато те заплашат с незабавно напускане на общността. "Без сделка е идеално, защото тогава британците ще получат онова, което искат от европейците", казва той. Една жена не крие отвращението си от ситуацията: "Живеем в хаос, а ни управляват идиоти. Те изоставиха всички други важни проблеми на страната. Вече става дума само за политически игрички". Друг млад човек добавя: "останалите държави просто ни се смеят. " Емоциите се нагорещяват все повече, а горчивината расте: "Надявам се да се събудим от този колективен кошмар. Надявам се да няма Брекзит без сделка и хората да разберат, че най-добрата сделка за нас е тази, която сме сключили с ЕС", казва една жена. Предсрочни избори, според нея, би трябвало да се проведат чак когато стане ясно, че няма да има твърд Брекзит. Това мнение до голяма степен съвпада с позицията на бившата консерваторка Анна Субри, която от пролетта на тази година вече е независима депутатка. "На постоянното отлагане на Брекзита трябва да се сложи край. На британската общественост ѝ омръзна да предъвква този въпрос, а икономиката се нуждае от сигурност. източник: dnes.dir.bg Още за: емоции Брекзит британци Още от: България и свят



