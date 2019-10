Емил Хърсев: "Фолксваген" не се е отказал от Турция

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Нито един ръководен фактор в България не постави въпроса, ако дадем 400 млн. евро как страната ни ще ги получи обратно, заяви финансовият анализатор

Аз мисля, че "Фолксваген" не се е отказал от Турция, но ясно огласеното решение е да се отложи взимането на решение за тази инвестиция, каза в студиото на "Сутрешен блок" по БНТ Емил Хърсев, финансов анализатор. Въпросът е, че вече твърде сериозно се поставя въпроса, който според мен трябваше да си поставят в самото начало - какви са критериите и как изобщо се избира локацията за една такава инвестиция, подчерта той. Хърсев каза, че е имало изказване на един от членовете на надзорния съвет на концерна "Фолксваген", което е поставило много въпроси. "В това число и въпроси, които ние трябваше да си поставим - какви са тези състезания, какъв е този спринт и надпревара да се дават субсидии на частни фирми и по какъв начин изобщо се допуска този механизъм на наддаване на субсидии, при който естествено, че нито една европейска държава не би могла да конкурира една централизирана и авторитарна държава като Турция", каза Хърсев. Той подчерта, че не е видял и не е чул ръководен фактор в България, който да каже - ако дадем 400 млн. евро как страната ни ще ги получи обратно. Има много основания да се постави въпросът за корупцията във "Фолксваген". Предложен е максимумът от нашата държава и този подарък от близо 300 млн. лв. не е много обоснован, каза финансовият анализатор. Премиерът на германската провинция Долна Саксония Щефан Вайл, който участва в надзорния съвет на Фолксваген и държи над 20% от концерна, постави въпроса тук не отваряме ли вратата за корупция. Хърсев отбеляза, че това е концерна с най-много подсъдими директори. Хърсев мисли, че ние би трябвало малко по-трезво да оценяваме нещата си и възможностите си. Той настоя да се разбере по какъв начин се харчат държавните пари, когато става въпрос за стимулиране на чуждестранни инвестиции. Според Хърсев страните, които ползват безмитен режим с европейското икономическо пространство трябва да не спъват конкуренцията и да не субсидират над нормите. Този въпрос бе правилно поставен от Росен Плевнелиев, президент /2012-2017 г./. Относно работната ръка финансовият анализатор отбеляза, че не мисли, че това е нерешим проблем, защото проекта си върви и с организацията - могат да бъдат обучени хора, да се завърнат от чужбина българи, а не трябва да се забравя, че в Украйна, Русия и Беларус има такива с опит. Припомняме, вчера германският автомобилен гигант "Фолксваген" отложи окончателното решение дали да построи автомобилен завод в Турция, заяви говорител на компанията на фона на международните критики срещу военната операция на югоизточната ни съседка в Сирия и опасенията за потенциални последствия върху репутацията на компанията Също вчера президентът Росен Плевнелиев /2012-2017 г./ заяви, че сделката за "Фолксваген" години наред ще бъде пример за неспазване на правилата на Общия пазар. Страните членки на Европейския съюз се договориха вчера да ограничат износа на оръжие за Турция, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции на Анкара, макар че наказателните мерки са доста по-меки от това, за което настояваха американските конгресмени, а и от това, което самият Тръмп обещаваше. източник: dnes.dir.bg Още за: решение Фолксваген Турция Още от: България и свят



