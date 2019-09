Експерти разкриха с каква парола да се пазим от хакерска атака

Експертите на фирма за хостинг услуги предлагат мерки за повишаване на защитата на сайтове и електронни пощи. "Вече чуваме за хакнати микровълнови фурни, въздействие върху психическото здраве на хората чрез хакване на слушалки, атаки срещу автономни коли и дронове. С навлизането на Internet of Things ще виждаме все повече и по-разнородни опити за злонамерени действия. На този фон много интернет потребители не полагат грижи за своята сигурност", каза пред БТА Цветелина Ненкова, маркетинг мениджър на българска хостинг компания. Експертите на компанията отново предлагат старото правило да използваме пароли навсякъде - в профилите си в социалните мрежи, електронната поща, банкови услуги, чатове и всевъзможни други платформи. Трябва да се отучим от ползването на лесни пароли като 1234, 123456, qwerty или дори пет еднакви букви. В интернет има автоматизирани програми, които обхождат хиляди сайтове на ден и се опитват да влязат в тях, налучквайки паролите на потребителите. Комбинации като 123456, 654321 и други, са първите, с които опитват. Няма непробиваема парола, но като минимум, е добре да се използва комбинация от поне десет символа, включващи букви, цифри, главни букви и други знаци, съветват специалистите. Проблемът е как да измислим достатъчно сложна парола и едновременно с това да не я забравим. Една добра идея, предлагана от експертите на компанията, е да се създават пароли, съставени от първите букви на думите от определен ред на любима книга. Някои от тях могат да са главни букви, а накрая можете да се добави и цифра. Това генерира достатъчно трудна за налучкване парола и същевременно никога няма да я забравите, защото винаги ще знаете коя книга сте използвали, посочват експертите. Според тях важно е също да се избягва използването на една и съща парола за различните онлайн услуги. Така, ако някой налучка достъпа до един от вашите профили, ще удари на камък с останалите, отбелязват специалистите. Понякога се налага да изпратим своите данни за достъп или друга чувствителна информация на наши приятели, колеги или познати. Когато го правим, е препоръчително да избягваме незащитени връзки и популярни чатове. През един комуникационен канал (например по имейл) може да се изпрати паролата, а потребителското име през друг - например по чат. Друга алтернатива е при изпращането да се добавят по два знака преди и след оригиналната парола, като предварително се уточни това с получателя, препоръчват експертите. SSL (Secure Sockets Layer) е криптирана връзка, която защитава личните данни на всеки потребител. Виждаме я при достъпване на сайт с "катинарче". На малко по-технически език това е протокол за защитен пренос на информация от браузър към даден уеб сървър. При сайтовете, които започват с https:// показва, че имат SSL сертификат и въвеждането на лични данни или друга чувствителна информация в тях е по-сигурно от сайтове без сертификат. Това е от особена важност, когато се пазарува онлайн. Фишингът е една от най-често срещаните форми на измама в интернет. Тя има за цел да ви заблуди, че получавате съобщение от доверен и познат източник, след което да Ви накара да предоставите данни за кредитна карта или друга чувствителна информация. Най-често фишингът се прави от името на банки, застрахователни компании, данъчни служби и компании. Тук важи правилото, че дори и имейлът, който получавате да е подписан от името на позната организация, това не означава, че ви го праща непременно тя и трябва да бъде проверен. Един от най-често срещаните начини за разпространяване на вируси и друг зловреден софтуер е, когато той се препраща автоматично до личните контакти на заразения потребител. Това, че получавате мейл или съобщение в чата от името на ваш приятел или колега, не означава, че той е действителният изпращач. Ако съобщението е с прекалено общ характер, например "би ли отворил това" или "хаха, виж колко смешна картинка", това вероятно е вирус, който при отваряне на файла зарязва и вашия компютър. Антивирусните програми (особено безплатните) далеч не могат да ни защитят от всички заплахи в мрежата, посочват експертите. Те обаче са първата задължителна стъпка, която да подобри сигурността ни в дигиталното пространство, отбелязват те. През последните години смартфоните и таблетите се превръщат в основна цел на хакерите и създателите за зловреден софтуер. Препоръчително е да се инсталира антивирусен софтуер и на телефона, да ограничат приложенията и да не се свалят приложения от непознати разработчици, за които няма достатъчно позитивни отзиви. Регулярното обновяване на инсталираните мобилни апликации също е важно, посочват от фирмата за хостинг услуги. източник: dnes.dir.bg Още за: експерти повишаване защита Още от: България и свят



