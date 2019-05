Експерт: Май месец е пикът на активност на кърлежите

23 май 2019 10:40



Снимка: istock by Getty Images



Необходимо да се пръска по често срещу насекомите, обяви проф. Ива Христова

Детето с намерени 50 кърлежа на главата всъщност е нападнато от бебешката форма на кърлежите - ларвите. Те са с големина около 1 мм и са бели. Очевидно детето е попаднало на т.нар. гнездо, т.е. там, където са били снесени яйцата и са се излюпили ларвите. Това каза заместник-директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова в ефира на "Здравей, България". Тя обясни, че кърлежите се захващат изключително бързо, а през пролетния сезон са много активни. "Те се ориентират по издишания от нас въглероден двуокис и от топлината на тялото, така че те много бързо се ориентират", добави тя. По думите й по-малките кърлежи са по-малко заразени. Проф. Христо беше категорична, че е необходимо да се пръска по често срещу насекомите, защото действително дъждът отмива инсектицидът, но освен това трябва и да се коси тревата, за да може да изсъхва по-бързо. "Май месец и до средата на юни е пикът на активност на кърлежите и е пълно навсякъде по парковете и градинките", беше категорична тя. В четвъртък сутринта от Столична община обработваха площите в Борисовата градина. Цезарина Илиева, началник отдел "Паразитология" към РЗИ обясни, че променящите се метеорологични условия и наличието на влага е подходящо за активиране на кърлежите. Тя обясни, че е добре да се избягват неокосени места, суха растителност и да оглеждат телата си след разходка в парка. Милена Васева, директор на "Градски паркове и градини", обясни че препаратите, с които се обработват зелените площи не са опасни за домашните любимци, но въпреки това фирмите поставят тези табели и да предупреждават гражданите. "Желателно е непосредствено след пръскането да не се навлиза на тези тревни площи", добави тя. Димитър Данчев, директор на Дирекция "Зелена система" към Столична община, обясни, че на страницата на общината се обявени предстоящите обработки за кърлежи. източник: dnes.dir.bg Още за: пик активност кърлежи Още от: България и свят



