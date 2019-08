Два нови случая на западнонилска треска само за дни - eдиният болен се заразил в Кипър

16 август 2019



Снимка: iStock by Getty Images



Снимка: iStock by Getty Images Снимка: iStock by Getty Images Заразени с вируса са двама мъже - от Пазарджик и София

Националната референтна лаборатория потвърди лабораторно още два случая на западнонилска треска, съобщиха от Министерството на здравеопазването. В единия случай се касае за внос на инфекцията от Кипър. Заболелият е български гражданин на 48 г. от област Пазарджик, строителен работник, пребивавал последните 2 месеца и развил клинични симптоми на заболяването в Кипър. При пристигането си обратно в България е с повишена температура, световъртеж и отпадналост и веднага е хоспитализиран в МБАЛ - Пазарджик. Другият заболял е мъж на 41 години от София. Той е хоспитализиран с неврологична симптоматика в столично лечебно заведение за болнична помощ. Проведено е епидемиологично проучване на случаите и са изяснени механизмите и мястото на заразяване. Миналата седмица беше регистриран първи случай на заразена с вируса жена от Монтана, довел до възпаление на мозъка. Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. д-р Тодор Кантарджиев прогнозира пик на заразените с вируса у нас в края на август. Миналата година е имало 15 случаи на заразени със западнонилска треска у нас, като два от тях са били смъртоносни. Западнонилската треска не се предава от човек на човек и болният не е опасен за живеещите с него лица. Основните мерки за превенция се състоят в намаляване риска от ухапване от комари, които са основните преносители на заразата. източник: dnes.dir.bg Още за: случаи треска гражданин Още от: България и свят



Въведете кода от картинката