Двата понеделника след първия и втория тур на местните избори са почивни за учениците. Дните са неучебни, но присъствени за учители и ученици. Децата ще имат възможността да посетят музеи, културни институти, могат да се организират спортни празници. По преценка на директорите на училищата, в които има малко изборни помещения, учебните часове могат да бъдат намалени в деня след изборите или да започнат по-късно и да има учебен процес. Директорът на "Учебници и училищна документация" в МОН Пенка Иванова обясни, че за директорите на училища, в които няма изборни помещения, денят е учебен, предаде БНТ. Дори в неприсъствен ден трябва да бъдат отразявани отсъствията на ученици. МОН дава достатъчно възможности децата да бъдат на подходящи места по време на такива дни. По инициатива на министъра на образованието и науката е постигнато споразумение с Министерство на културата, БАН и с Националното сдружение на общините в понеделник ще бъдат отворени музеите в страната ботаническата градина. Дори да има входна такса, то тя ще бъде символична за учениците. източник: dnes.dir.bg Още за: тур ученици музеи Още от: България и свят



