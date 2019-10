Дъжд и хладно време два дни, ноемврийско "лято" с 26 градуса след неделя

Още в събота започва затопляне, а в началото на следващата седмица отново ще има температури над 20 градуса

Днес ще бъде облачно и хладно, с дневни температури, които няма да се различават много от минималните тази сутрин и ще бъдат в интервала от 6 до 10 градуса, в крайните югозападни и югоизточни райони до 11, 13. Ще духа слаб и умерен, в източните райони временно силен вятър от североизток-изток. Ще превалява дъжд, като по-значителни валежи ще има над югоизточната половина на страната. След обяд и привечер валежите ще отслабват и прекъсват, без да спират напълно. Утре минималните температури ще бъдат от 5 до 9, а дневните - от 6 до 11 градуса. Ще остане облачно, със слаби превалявания от дъжд на места, но в процес на спиране след обяд и привечер. През двата почивни дни ще се затопли чувствително. След относително хладното утро в събота, с минимални температури от около 3 до 8 градуса, през деня ще се появи вятър от югоизток и максималните стойности ще бъдат от 9 до 14, на места в Северна България до 16 градуса. Облачността ще бъде променлива, но ще имаме и слънчеви интервали. В неделя ще се затопли още малко и дневните температури ще доближат 20 градуса. Почти истинско лято обаче ни очаква в началото на следващата седмица, когато вятърът от юг ще донесе топъл субтропичен въздух и на места в Североизточна България и северно от планините дневните стойности ще достигнат и дори надминат 24, 26 градуса. Всичко това ще бъде причинено от дълбок атлантически циклон с център на Британските острови. В системата на този огромен вихър у нас, потоците в атмосферата са от юг и югозапад. Докато ние черпим с пълни шепи от меда му обаче, на Британските острови ще усетят нееднократно и жилото. Там ще духат бурни ветрове с почти ураганна сила от 130 километра в час. Най-неприятно ще бъде за поданиците на Нейно Величество в Уелс и Югозападна Англия. източник: dnes.dir.bg Още за: време градуси райони Още от: България и свят



