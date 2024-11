Никой не е виждал нищо такова преди. Това е най-великото политическо движение на всички времена. Сега ще постигнем ново ниво на важност, защото ще помогнем нашата държава да оздравее.Ще помогнем на нашата страна... имаме страна, която се нуждае от помощ, и то много силно. Ще си оправим границите. Ще оправим всичко в нашата страна. Направихме история днес и има причина за това. Това бяха първите думи на новия президент на САЩ - Доналд Тръмп, предаде Dnes.bg.



Тръмп излезе пред поддръжниците си под звуците на God Bless the USA на Лий Грийнуд. Той беше придружен от съпругата си Мелания, вицепрезидентът Джей ди Ванс и част от екипа му.



Тълпата избухна във възгласи "САЩ! САЩ!".





"Искам да благодаря на американския народ за изключителната чест да бъда избран за ваш 47-ми президент, както бях и ваш 45-ти президент. Това е политечска победа, която никой не е виждал досега. Искам да благодаря на всички. Ще се боря за вас, за семействата ви, за бъдещето ви. Ще се боря за вас с всеки дъх", обеща Тръмп.



"Това ще е златната ера на Америка! Това е невероятна победа за САЩ, която ни помогна да направим Америка велика отново", каза той.





"Изглежда, че ще запазим контрола над Камарата на представителите", каза Тръмп.



След което представи вицепрезидента си Джей ди Ванс, за когото каза, че е бил "добър избор".



"Току-що станахме свидетели на най-голямото политическо завръщане в историята", заяви Джей ди Ванс пред публиката.



"Е, г-н президент, оценявам, че ми позволихте да се присъединя към вас в това невероятно пътуване. Благодаря ви за доверието, което ми гласувахте, и мисля, че току-що станахме свидетели на най-голямото политическо завръщане в историята на Съединените американски щати. Под ръководството на президента Тръмп ние никога няма да спрем да се борим за вас, за вашите мечти, за бъдещето на вашите деца и след най-голямото политическо завръщане в американската история, ние ще оглавим най-голямото икономическо завръщане в американската история под ръководството на Доналд Тръмп", допълни той.



"Ще трябва да запечатаме тези граници и ще трябва да позволим на хората да влизат в страната ни", заяви Тръмп, след като се върна пред микрофона. "Искаме хората да се върнат, но ние трябва, трябва да ги оставим да се върнат. Но те трябва да влязат законно."



Тръмп не спести похвалите си и за Илон Мъск, милиардерът, който хвърли милиони долари, за да помогне на кампанията на бившия президент да спечели Пенсилвания.



"Той има характер. Той е специален човек, той е супер гений", каза Тръмп за Мъск, "Трябва да защитим нашите гении. Ние нямаме толкова много от тях. Трябва да защитим нашите супер гении."



"Искам да благодаря на милионите трудолюбиви американци в цялата страна, които винаги са били сърцето и душата на това наистина велико движение. Преживяхме толкова много заедно и днес вие се появихте в рекорден брой, за да донесете победа. … това беше нещо специално. Ние ще ви се изплатим. Ще свършим най-добрата работа... ще обърнем нещата. А те трябва да се обърнат бързо. Ще го направим по всякакъв начин, с толкова много начини, но ще го направим по всякакъв начин", каза още Тръмп.



Тръмп каза, че хората му казват, че "Бог пощади живота ми с причина".



"И тази причина беше да спасим нашата страна и да възстановим величието на Америка. И сега ще изпълним тази мисия заедно", каза той пред привържениците си рано сутринта в сряда. "Задачата пред нас няма да е лесна, но аз ще внеса всяка грам енергия, дух и борба, които имам в душата си, в работата, която сте ми поверили."



"Това е денят, в който американците си върнаха контрол над страната", категоричен бе следващият президент на САЩ.