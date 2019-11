Доналд Тръмп намали драстично бежанците, които ще бъдат приети в САЩ

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп драстично намали броя на бежанците, които ще могат да влязат в САЩ през настоящата фискална година. Тази бройка беше сведена до 18 000 души, предаде ДПА. Съгласно решението 4000 души могат да бъдат приети от Ирак, а 1500 от Салвадор, Гватемала или Хондурас. Останалите 12 500 са хора, които се страхуват от преследвания заради техните религиозни вярвания или политически дейности или които попадат в обхвата на американската програма за прием на бежанци. САЩ въведоха тази програма през 80-те години. При последната година на Барак Обама на поста в САЩ бяха допуснати около 85 000 бежанци. През първата си година на власт Тръмп намали бройката на около 53 000 за фискалната година. Американското правителство каза, че новият таван за бежанците ще позволи на властите да се фокусират върху проблемите по южната граница, където ситуацията е обрисувана като кризисна. Върховният комисариат за бежанците на ООН каза, че е обезпокоен от тази стъпка на САЩ. Същевременно федерален съдия от Портланд в щата Орегон временно блокира решението на администрацията на Тръмп да се изисква от имигрантите доказателство, че имат здравна застраховка или че могат да платят за медицински грижи, преди да получат визи за САЩ, предаде Асошиейтед прес. Седем американски граждански и една неправителствена организации заведоха дело в сряда срещу тази мярка с аргумента, че тя ще блокира близо две трети от всички очаквани законни имигранти. Тръмп минимализира информациите, че стената с Мексико е била пробита Президентът на САЩ омаловажи информациите, че трафиканти са преодолели стената с Мексико, като са я пробили с инструменти, които са достъпни за всички, предаде Франс прес. "Имаме една много здрава стена", подчерта Тръмп и допълни, че тя лесно се поправя. В. "Вашингтон пост" написа вчера, че контрабандисти, идващи от Мексико, са влезли в САЩ през последните месеци, като са пробили дупки в нови участъци на стената, направена от бетон и стомана с помощта на инструменти, които се продават по 100 долара в магазините. източник: dnes.dir.bg Още за: Д. Тръмп бежанци САЩ Още от: България и свят



