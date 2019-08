Десислава Танева: Нито една поразена страна не е успяла да изкорени африканската чума

1 август 2019 10:09 819 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Още през 2000 г. заболяване навлязло в Европа през Русия

Само в шест области на страната няма необходимост от превантивни мерки срещу разпространението на африканска чума по свинете. Това каза в "Тази сутрин" по bTV министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. По думите ѝ държавата не се е провалила в превантивните мерки срещу разпространението на заболяването. Тя посочи, че към момента има регистрирани 28 огнища на заразата. "При 65 регистрирани свинеферми - в пет има огнища и върви процес на евтаназиране. Останалите свинекомплекси се намират на 18 областни територии, около тях са определени 20-километрови санитарни зони, в които следва да не останат стопанства без мерки за биосигурност, без значение каква собственост са", заяви Танева. Земеделският министър призна, че страната е в тежка криза по отношение на африканската чума по свинете. "В определени области е могло да се положат повече усилия, като обучение на населението. Какво е АЧС, как се разпространява, какви са последствията. Сега това е предприето, близо месец представители на научната област са на терен в Северна България", каза Танева. Ресорният министър посочи, че още през 2000 г. африканската чума навлиза в Европа през Русия. Тя допълни, че се движи по страните в Източна Европа. "В Русия това заболяване 12 години не могат да го изкоренят, има милиони засегнати свине. У нас първият регистриран случай е през 2018 г. на дива свиня", допълни тя. Десислава Танева заяви, че в нито една страна в Европа, в която се е появило заболяването, не се е преборила напълно. Земеделският министър призна, че ситуацията е тежка за стопаните, които отглеждат животните в тип "заден двор". Според Танева, мярката за доброволно умъртвяване на прасета е положителна, защото стопаните няма да загубят месото. Тя допълни, че 6 месеца след края на заразата, хората ще имат възможност отново да отглеждат свине. "Недоволството на частните стопани е част от общата картина в държавата. Взети са мерки по отношение на разпространението на дивите прасета, те са различни и се взимат според сезона - изграждане на капани и подборен лов. Ние имаме 23 регистрирани случая при дива свиня и 40 засегнати диви прасета", допълни ресорният министър. Тя допълни, че стопанствата без мерки са биосигурност са най-рисковият фактор за бързо разпространение на заразата. Танева заяви, че летните месеци са пик за болестта, няма лечение и ваксина. По думите ѝ загробването на животни няма да доведе до екокатастрофа, защото се спазват всички изисквания. източник: dnes.dir.bg Още за: области мерки чума Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката