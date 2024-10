140 души загинаха след експлозията на камион-цистерна в Северна Нигерия, предаде АФП.

Нигерийските служби за спешна помощ актуализираха броя на жертвите, след като по-рано съобщиха, че те са 94, а още 50 души са били ранени.

In the incident that occurred in Majia Town, Jigawa State, individuals gathered around a tanker that had been involved in an accident to collect petrol. Tragically, the tanker exploded, resulting in over 90 reported fatalities and leaving 50 others hospitalized. pic. twitter. com/MjBXp7vVJv

Много от жертвите са се опитвали да съберат разлятото по пътя гориво след катастрофата на цистерната в северната част на щата Джигава, съобщи говорителят на полицията Лоуан Шийсу Адам.

Нигерийската медицинска асоциация призова лекарите да се втурнат към близките спешни кабинети, за да помогнат при наплива от пациенти.

Експлозиите на цистерни с гориво са често срещани в най-многолюдната африканска държава, където пътищата могат да бъдат лошо поддържани, а жителите често се опитват да източат гориво след катастрофи.

Горивото се превърна в още по-ценна стока, тъй като Нигерия страда от най-тежката икономическа криза от едно поколение насам.

Цената на бензина се е покачила 5 пъти, откакто президентът Бола Ахмед Тинубу премахна субсидиите миналата година, и често има недостиг.