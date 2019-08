Чужденец плати 530 лв. за преглед и промивка на ухо на "Златни пясъци"

19-годишен турист от ЮАР е получил фактура за 530 лева от частен медицински център на "Златни пясъци", където потърсил помощ заради болки в ушите. Фрапиращата касова бележка и самата фактура бяха публикувани в социалните мрежи и предизвикаха буря от възмущение. Чужденецът отишъл на преглед в медицински център "Рефлекс" късно вечерта на 26 юли. Бил със свои приятел и се оплаквал от остра болка в ушите. Младежът бил прегледан, ушите му били промити и му била издадена рецепта. Описаните във фактурата цени са: Преглед от лекар нощен (19 ч-7 ч) - 170 лева;

Изписване на рецепта - 40 лева;

Промивка на ухо (2 бр. х 75 лв.) - 150 лева;

Отстраняване на незалепени чужди тела от слуховия канал или тъпанчевата мембрана - 100 лева;

Апликация на лекарствено средство в ушния канал - 20 лева;

Лекарката, прегледала чуждия турист, е съсобственичката на центъра д-р Оксана Мокан. Пред Нова телевизия тя бе категорична, че нарушения няма, ценоразписът е обявен, а момчето е било предупредено, че в частен кабинет, който не работи с НЗОК. "Бяха англоговорящи от ЮАР. Единият говореше на развален български. Казах им, че това е частен медицински център и трябва да си заплатят. Казах им, че 170 лв. нощен преглед и оттам нататък зависи от услугата и им показах ценоразписа", допълва д-р Мокан. По думите й, промивката на уши не е лесна манипулация и се прави от специалист, не всеки можело да я направи, защото имало риск от спукване на тъпанчето. Докторите в частния център обяснявали на всеки пациент къде може да отиде, ако иска безплатна лекарска помощ. Когато са чужденци ситуацията била по-сложна. "Въпросът е морален. Ако в този случай частният кабинет е единствена алтернатива, тогава въпросът е защо услугата струва толкова много. Дали е редно? Въпросът е морален", обясни Ани Бонева от Център за защита на правата в здравеопазването. От частния център пък са категорични, че моралът не липсва. Не само защото всичко било законно, а и защото имали договори с различни застрахователни компании. От Агенцията за медицински надзор обясниха, че извършват непрекъснати проверки на медицински услуги по Черноморието и се самосезират, когато е необходимо.



