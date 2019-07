България и Малта допринесоха за увеличаване на квотата на жените сред кандидатите за еврокомисари

25 юли 2019



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Повечето страни членки предложиха мъже за еврокомисари

Благодарение на Малта и България квотата на жените, предложени за европейски комисари, се увеличи, отбелязва ДПА. България предложи Мария Габриел, досегашен еврокомисар по цифровизацията, без да уточнява какъв ресор би искала да заема тя, отбелязва агенцията и представя кратка справка на кариерата на Габриел. Малта също предложи днес жена за еврокомисар и това е 57-годишната Хелена Дали, която е министър по европейските въпроси и равните възможности. Тя е била пет пъти депутат в малтийския парламент, има докторат по политическа социология, възприемана е като либерал и отговаряше за навлизането на гей браковете в страната. Хелена Дали е смятана за един от най-опитните министри в правителството на Джоузеф Мускат. Преди да влезе в политиката, тя е представлявала Малта в конкурса Мис Свят през 1979 г. Урсула фон дер Лайен, която е новият председател на Европейската комисия, каза, че иска нейният екип от комисари да бъде балансиран по отношение на половете. Но досега повечето страни членки предложиха мъже за еврокомисари. 12 страни членки официално номинираха досега кандидати. източник: dnes.dir.bg Още за: Малта принос квота Още от: България и свят



