Българинът, който изпълнява предсмъртни желания в Холандия

14 юли 2019 11:09 816 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Търновецът Васил Ангелов е представител на една от най-странните професии в света

49-годишен музикант от Велико Търново упражнява една от най-странните професии в света. От 5 години Васил Ангелов е служител на социално-здравна агенция в Холандия, която изпълнява предсмъртните желания на пациенти, пише в. "Борба". Българинът свири на тромпет и тромбон и посещава тежкоболни, които са пожелали да послушат за последно любимите си музикални произведения. 49-годишният мъж казва, че в началото му било много трудно да изпълнява задълженията си, защото съпреживявал мъката на умиращите пациенти и техните семейства. С времето обаче осъзнал, че всъщност присъствието му в този деликатен момент дава спокойствие на хората, преди да си тръгнат от този свят. Васил работи в Холандия от 15 години, след като се развел със съпругата си. Преди това е завършил консерваторията "Проф. Панчо Владигеров" в София, участвал е в няколко музикални формации у нас, но животът го отвежда в Страната на лалетата, където се присъединява към симфоничен оркестър в Амстердам. Въпреки че професията му е добре платена, Ангелов имал нужда да оползотворява времето си с още свирене и така един ден попаднал на обява за музикант в специализирана агенция към тамошното здравеопазване. Предлагали добра заплата, плаващо работно време и други предимства, които му се понравили, и той кандидатствал. Очакванията му да го одобрят били оправдани и така вече 5 години Васил е част от екипа на фирмата. "Малко плашещо ми звучеше да свириш на човек, който е на смъртен одър. В Холандия обаче преселването в оня свят се приема някак по-философски и не чак толкова емоционално, както в България. Там лекарите нямат притеснения да съобщят лошата вест, че от тук нататък медицината е безсилна и пациентът няма да преживее. Затова и са изградили доста добре работеща социална система, при която се прави всичко възможно тежкоболните да се чувстват добре до самия си край", разказа той. В музикалното направление на компанията, в която работи, са заети четирима души - двама свирят на китара, Васил на тромпет и тромбон и един на цигулка. Поне веднъж седмично се налага да свирят на пациентите, но по думите на търновеца това време е достатъчно, за да натрупа сериозен емоционален товар. Обичайно клиентите са хора над 65 години, които са се борили с онкологични, сърдечносъдови и бъбречни заболявания. "Най-често ми поръчват класическа музика - Бетовен, Моцарт и Шопен. Имаше една дама, която пожела сватбения марш, защото нямала щастието да се омъжи за любимия мъж, а много й се искало да звучи специално за нея. Друг любопитен случай бе, когато един възрастен човек пожела "Одата на радостта", защото бе щастлив, че съвсем скоро ще настъпи краят на земния му път, а с това и ще приключат болезнените животоподдържащи манипулации. Чрез тази мелодия той символично празнуваше, че вече няма да страда. Веднъж пък ми поръчаха The Show Must Go On на Queen", допълва музикантът. Васил сподели, че освен музикални желания тежкоболните най-често поръчват на агенцията да ги транспортира до някой парк, зоокът, театър или родното им място. източник: dnes.dir.bg Още за: българин желания Холандия Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката