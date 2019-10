Българи изписаха имената си със спрей върху скалните ниши в Метеора

Не е възможно да се контролира всяка туристическа група, заявиха от Асоциацията на екскурзоводите

Нов вандалски акт е извършен върху исторически забележителности - този път българи изписаха имената си върху скални ниши в Гърция. Надписите са забелязани от група български туристи при скалните манастири на Метеора, съобщи bTV. Две мъжки и три женски имена са изписани с червен спрей встрани от най-големия туристически поток на мястото. Група българи отиват да разгледат да разгледат скални ниши, в които се смята, че са се усамотявали монасите много преди да се появят известните манастири. Попадат на скандалните надписи в червено. "Огромни надписи - първо бяхме в потрес после ни хвана голям срам и си представихме как там идват хора от цял свят и гледат тези имена", разказва планинският водач Момчил Цветанов. Мястото е встрани от манастирите и няма видеонаблюдение, уточни Момчил, който е водач на групата. Така въпросът кои са хората, извършили вандалския акт, остава без отговор. От Асоциацията на екскурзоводите казват, че не е възможно да се контролира всяка група. "Може да ги придружим в манастирите, но нямаме право да изнасяме беседа и след това те са свободни, ние не можем, нямаме как да контролираме тези хора. 40-50 човека, които са свободни, какво правят", казва Петър Влъков. А психолозите обясняват, че подобни действия говорят много за авторите си. "Може и да е форма на егоцентризъм, т.е. - аз съм най-великият, за мен е позволено всичко и не важат никакви други норми - в този смисъл его свръх изява на егото, егоцентризъм", казва психоложката Десислава Георгиева. Според психолозите подобно себеизразяване говори и за липсата на ценности, заложени във възпитанието. Това не е първият случай, в който българи се опитват да "блеснат" на исторически значими места по света. В началото на годината Хеопсовата пирамида осъмна с надпис "Локо 2019". Преди това и мемориалният комплекс в японския град Хирошима стана жертва - изписаха върху него "Локо София". източник: dnes.dir.bg Още за: българи имена ниши Метеора Още от: България и свят



