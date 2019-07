Британски съд осъди 8 поляци за "съвременно робство"

6 юли 2019 10:58 627 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Групата - петима мъже и три жени от Полша - са примамвали свои сънародници с обещания за доходна работа във Великобритания

Британската полиция разби голяма мрежа за съвременно робство и съд в Бирмингам осъди общо 8 полски граждани на различни срокове затвор - между 3 и 11 години, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес. Присъдите на петима от подсъдимите бяха произнесени още през февруари, а днес бяха обявени присъдите на останалите трима. Групата - петима мъже и три жени от Полша - са примамвали свои сънародници с обещания за доходна работа във Великобритания. Жертвите са били на възраст между 17 и 60 години. При пристигането си във Великобритания вместо обещаната им добре платена работа, жертвите са били експлоатирани и принуждавани да живеят в много лоши условия, в порутени сгради, пълни с плъхове. Заплатите им понякога не са били по 50 цента на ден. Те трябвало да работят във ферми и предприятия за преработване на отпадъци. По време на процеса някои от жертвите разказаха, че бездомниците във Великобритания са живеели по-добре от тях. Според полицията някои от жертвите са били принудени да събират изхвърлени дюшеци, на които да спят, и да се къпят в каналите на Бирмингам. Когато един от мъжете, станал жертва на трафикантите, се оплакал от мизерното заплащане и лошите условия на живот, трафикантите му счупили ръката. Друга жертва, която се оплакала, била накарана да се съблече и заплашена от престъпниците, че ако не си мълчи, ще й извадят бъбреците. Престъпната банда контролирала банковите сметки на жертвите, крадяла заплатите им и така натрупала два милиона лири (2,2 милиона евро). Някои от престъпниците водели охолен начин на живот, един от тях дори карал бентли. Престъпниците избирали в Полша хора в уязвимо положение, понякога чакали на изходите на полски затвори, за да намерят кандидати за обещаваната от тях доходна работа във Великобритания. Според британската полиция това е най-големият случай на съвременно робство във Великобритания, отбелязва Франс прес. Жертвите на мрежата са над 400, 90 от тях са дали показания в съда. източник: dnes.dir.bg Още за: съд поляци робство Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката