"Боинг" се приземи във Вашинтон с горящ двигател

Пътническият самолет е собственост на "Еър Чайна", не се съобщава за пострадали на борда

Пътнически самолет на китайската авиокомпания "Еър Чайна", излетял вчера от Вашингтон за Пекин, трябваше да се върне на международното летище "Дълес" в американската столица след възникване на пожар в един от двигателите, съобщи Асошиейтед прес. Самолетът "Боинг 777" излетял в 16.39 часа местно време и благополучно извършил аварийно кацане час и петнайсет минути по-късно. През цялото време пилотът бил в контакт с кулата за въздушен контрол. Не се съобщава за пострадали на борда. източник: dnes.dir.bg Още за: Боинг двигател самолет Още от: България и свят



