Без придружители в линейките

1 септември 2019 10:50



Придружители на спешни пациенти да не бъдат допускани в линейките. Това поискаха от Асоциацията на спешните медици. Причината - пространството е тясно и в случай на реанимационни действия близките биха попречили на екипа. Друга причина - в случай на пътно-транспортно произшествие придружителят няма застраховка. През лятото на 2018 г. екип на Спешна помощ отказа да качи 8-годишно дете в спешния автомобил заедно с баба му. А през юни тази година майката на млад мъж беше свалена от линейка на път към болницата. От Асоциацията на спешните медици не пожелаха да коментират предложенията си преди да стане ясно дали ще има регламент. Лекари подкрепят идеята. Единият мотив гласи: "Вместо да помагат, пречат. Бият екипа и вместо да помогнем на неговата близка, се налага да идва втори екип, за да спасява нашия". Друг мотив - заради специалния режим на движение на линейките, има риск от катастрофи. Обикновено щети се покриват само за пациента и екипа. Така, ако линейка, в която има придружител ,катастрофира - медиците може да дължат обезщетения. От здравното министерство отговориха, че застраховките се правят според видовете превозни средства. Това означава, че са на брой места, а не пътници. Така дали придружителят е обезпечен, зависи от типа линейка и състава на екипа. Понякога обаче придружителите са нужни, казват бивши служители в системата. Например, когато екипът е не от трима, а от двама души. Против ограниченията са пациентските организации. "Когато възникне някакъв проблем в бъдеще, ще може да каже - те се грижеха или не се грижеха", коментира пред bTV Пламен Таушанов. А понякога придружителите имат ключова роля - да помогнат с информация за пострадалия. Така качването на придружители остава нито разрешено, нито забранено - в стандарта за спешна медицина има раздел "Транспорт". В него обаче няма нито дума по въпроса. Според пациентските организации здравното министерство трябва да предвиди застраховка и за придружителя. източник: dnes.dir.bg Още за: пациенти линейки медици Още от: България и свят



