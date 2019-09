Банката за стволови клетки се изтегля от България: Хиляди семейства са притеснени за пробите им

Проблемен казус с проби със стволови клетки от пъпна връв. Дъщерната компания на тъканната банка "Криосейв" в България прекратява дейност. Новината предизвика напрежение сред много семейства, платили по няколко хиляди лева за пробите, съобщи bTV. От 2010 г. компанията у нас има лиценз за вземане на стволови клетки от кръв и от тъкан на пъпна връв. Дългосрочното съхраняване на пробите беше в лаборатория в Швейцария и Белгия, а от скоро е в Полша, което внесе смут сред семействата. По данни на агенция "Медицински надзор" почти 5 хил. са българските донори на тази банка. Андреана ражда през 2014г. и сключва договор с тъканната банка за вземане и съхранение на стволови клетки от пъпната връв на рожбата ѝ. Плаща 5 хил. лв. До месец май пробите се съхраняват в лаборатория в Белгия, а след това се преместват в Полша. Междувременно дъщерната компания на банката у нас задейства прекратяване на дейността си. "Много е притеснително, защото реално не зная дали този договор е валиден, дали тази проба се съхранява и при какви условия тя е преместена", заяви Андреана Станева, клиент на тъканната банка. От писмения отговор на българската компания става ясно, че тя иска да прекрати дейността си заради несъгласие с последните политики на едноличния собственик - холандско дружество. А именно - закриване на лабораториите в Белгия и Швейцария, както и прекъсване на достъпа до базата данни с донори, което правело невъзможно обслужването на местните клиенти. Пробите са транспортирани и се съхраняват спрямо всички изисквания, уверяват от компанията и от изпълнителната агенция "Медицинска надзор", която е изпратила запитване до страните. "Гарантираха ни, че полската тъканна банка спазва европейските директиви за качество и безопасност на тъкани и клетки, че всички мерки по транспортиране на пробите са взети по директиви, така че клиентите не трябва да имат притеснения", заяви д-р Евелина Цветкова, ИА "Медицински надзор". На сайта на тъканната банка е качена информация за прехвърлянето на пробите и как хората да проверят дали се съхраняват в лабораторията в Полша. ИА "Медицински надзор" проверявала българската компания, преди да прекрати лиценза ѝ. източник: dnes.dir.bg Още за: казус проби клетки Още от: България и свят



