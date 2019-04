Асансьори в цялата страна спират да работят

24 април 2019 10:40 700 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo



Асансьори в цялата страна спират да работят. Поводът е Международният ден без асансьори, в който страната ни се включва за пета поредна година. Целта е да бъде привлечено общественото внимание към темата за здравето и физическата активност въпреки натовареното ежедневие. Според последните данни на "Евробарометър" България продължава да е сред страните, чиито граждани не спортуват активно. Тези, които отбелязват деня, приканват и останалите да предизвикат себе си и да използват стълбите вместо асансьора и ескалатора поне за ден. Когато отидат на работа, вместо да се качитат в препълнения асансьор, те се насочват към стълбището. Изкачвайки няколко етажа, те загряват тялото си, раздвижват кръвта и покачват нивата на ендорфин особено ако офисът им е на по-висок етаж. източник: dnes.dir.bg Още за: асансьори страна работа Още от: България и свят



