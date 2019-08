Американска виза ще се дава само на "финансово независими" кандидати

Снимка: istock by Getty Images Снимка: istock by Getty Images САЩ вкарват от октомври допълнително условие за желаещите да посетят страната или да се установят за повече време в нея

Департаментът по вътрешна сигурност на Съединените щати обяви в понеделник, че ще започне да проучва доходите на кандидатите за временни или постоянни визи, за да реши дали ще им бъде разрешено да влязат в САЩ, предаде БНР. Така американската администрация ще може да откаже визи и разрешение за постоянно пребиваване на стотици хиляди хора, ако прецени, че те са бедни, съобщи "Икономик таймс" (The Economic Times). Новото имиграционно правило означава, че кандидатите за виза ще могат да се смятат за неподходящи, ако някога те са кандидатствали за социални помощи, за купони за храна, за обществено жилище или дори за правителствената здравна програма Medicaid*. В решението, публикувано във Федералния регистър, се казва, че кандидатите трябва да бъдат "финансово независими" и "да не зависят от публичните ресурси", а от "собствените си възможности". По-рано през деня изпълняващият длъжността ръководител на Службата за гражданство и имиграция на САЩ Кен Кучинели заяви пред телевизия Fox News, че "финансовата независимост" е "стара американска ценност". "Освен това ще данъкоплатците ще бъдат задълго защитени, като ще се гарантира, че хората, които имигрират в тази страна, няма да станат обществена тежест и ще могат да си стъпят на крака, както имигрантите в миналото", каза още Кучинели. Изпълнението на нова политиката относно издаването на американски визи ще започне на 15 октомври. *Medicaid е съвместна федерална и щатска програма, която заедно с Детската здравноосигурителна програма (CHIP) осигурява здравно осигуряване на повече от 72,5 милиона американци, включително деца, бременни жени, родители, възрастни хора и хора с увреждания. източник: dnes.dir.bg Още за: виза доходи кандидати Още от: България и свят



