70 600 българи във Великобритания вече получиха статут на уседналост

21 септември 2019 09:11 452 прочита



По данни на британското вътрешно министерство България заема шесто място сред държавите-членки на ЕС по брой на гражданите, подали заявления за Статут на уседналост/Временен статут на уседналост - 70 600 души, като отхвърлените искания са едва 20. В процентно изражение спрямо общия брой на диаспората, българските гражданите са на първо място от държавите членки на ЕС, които са се пререгистрирали - т.е. 61 на сто от българите в Кралството са подновили статута си. Това съобщи пресцентърът на МВнР. Министерството напомня, че последният срок за кандидатстване за статут на уседналост в Обединеното кралство зависи от изхода на преговорите за излизането на Великобритания от Европейския съюз. При оттегляне със споразумение срокът за кандидатстване е 30 юни 2021 г., докато при оттегляне без споразумение срокът е 31 декември 2020 г. Ето какво още съветва МВнР заинтересованите: Българите, пристигнали след Брекзит, но преди януари 2021 г., ще могат да кандидатстват за право да останат да работят и учат в страната до три години, след което ще трябва да кандидатстват по бъдещата миграционна система на ОК, която все още не е определена. Задължение на всички граждани, които искат да получат статут на уседналост, е да подадат своите документи онлайн или на хартия. Посолството съдейства с предоставяне на пълна информация по всички информационни канали. МВнР призовава всички български граждани, които искат да останат и да пребивават на територията на Великобритания и след Брекзит, да подадат своите документи за придобиване на статут на уседналост, както и да следят за актуална информация в сайта на дипломатическата мисия. При стартиране на процедурата през март 2019 г. българските граждани са получавали своите статути с изписани на кирилица имена. Благодарение на усилията и съдействието на посолството ни в Лондон британското вътрешно министерство направи модификация на програмата и отстрани софтуерния проблем. Вече българските граждани получават статутите си с изписани на латиница имена, отбеляза МВнР. Какво прави кабинетът във връзка с Брекзит Като част от стъпките, които българското правителство е набелязало за работа по Брекзит, имаме готовност да разкрием нови консулски бюра в Северна Ирландия и Шотландия, за да засилим още повече капацитета и комуникацията ни с българските граждани, каза пред журналисти заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев. И по двата сценария за Брекзит (с и без споразумение) има предвидено увеличение на капацитета на консулската ни служба в Обединеното кралство. Там вече има разширен такъв, допълнителни консулски служители, сътрудници. Всички гишета на българското посолство работят, и дори в момента, ако се направи онлайн справка, ако се видят снимки, които само преди няколко часа поискахме от нашите колеги в Лондон, ще се види, че натовареността в консулската служба е минимална, отбеляза Георгиев. Консулската служба в Лондон, в която вече работят консул и сътрудник, обслужва гражданите бързо и ефективно, като времето за чакане в повечето дни е няколко минути и няма опашки, се казва и в съобщението на МВнР. МВнР има готовност при Брекзит без сделка да открие изнесени консулски офиси в Шотландия и Северна Ирландия. източник: dnes.dir.bg Още за: българи статус уседналост Още от: България и свят



